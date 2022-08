Årets populære sommergjester

LØRDAG: Vi er i ferd med å legge en sommer bak oss. Takk til sommergjestene som beriket bladet denne sommeren.

Sommergjester er ofte festlig besøk. Så også her på Bok365. Hele 35 rakk vi innom i sommer. Mange gode lese- og reisetips. Kulinariske spesialiteter med spennende gjester til bords. Kulturministeren fikk mange gode råd, og vi i redaksjonen fikk tips til høstens overskrifter.

Noe kuriosa ble det også plass til. En av sommergjestene kunne fortelle at han nå var på vinterferie på Sørlandet, en ventet på innlagt vann via bredbåndet på hytta, en viste ikke hvordan man legger inn fraværsmelding på telefonen, og en innrømmet at han lar seg smigre selv over Nigeria-mail i innboksen.

Vi rakk over nesten hele landet, fra årets debutanter til mer etablerte forfattere, forleggere, bokhandlere, agenter, organisasjonene og kritikerne.

Alle enkétene ble mye lest, men noen utmerket seg med spesielt høye lesetall. Her er de tre som ble aller mest lest sommeren 2022:

Runners-up ble den snart fratrådte, Norli-sjefen John Thomasgaard: Vil savne alle fine folk, tett fulgt av sin argeste konkurrent, ARK-sjef Gøril Joys Johnsen med: Blomster til Thomasgaard.

Bok365 takker alle som bidro til å krydre sommeren i våre spalter.

Hele buketten av sommergjester: finner du her.