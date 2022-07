– Den sterkeste og beste boken

DAGENS SOMMERGJEST: Marit Grue bruker sommeren på å lese seg opp på bokhøsten. Blant titlene er hennes bokfavoritt hittil i år.

Marit Grue gikk tidligere i år fra ARK til å bli ny markedssjef for sakprosa i Aschehoug. Da er det naturlig at kofferten hennes denne sommeren er fylt med høstens bøker. De skal leses på kortreiste turer – og forhåpentligvis også i Køben.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Ferien i år tilbringes stort sett hjemme, med noen kortreiste avstikkere til hav, skog og fjell. Og forhåpentligvis en tur til København – en by jeg prøver å få besøkt hver sommer.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Sol, bading og late dager. Gode bøker, godt selskap, sjømat og hvitvin.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg har akkurat lest Den andre av Kristin Solberg for andre gang. Den utgis hos oss i august og er uten tvil den sterkeste og beste boka jeg har lest så langt i år. Jeg dro ned til bror, første bok om Jana Kippo leste jeg tidligere i år og ble helt betatt av skrivestilen og universet til Karin Smirnoff, så nå gleder jeg meg til å få lest bok to i trilogien. Ellers ser jeg fram til å lese Familieverdier av Jens M. Johansson, som det allerede snakkes mye om, og Løpe ulv av Kerstin Ekman.

– Også blir det nok mye manuslesing, som ny i jobben har jeg mye å lese meg opp på.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Ha, ha. Det måtte vel vært nettopp Mitt liv eller kanskje Verden sett med ett øye (ettersom jeg er blind på det ene øyet).

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Fraværsmelding må på, men det blir alltids litt sjekking av mail.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Alt av sjømat, sesongens bær og hvitvin. Og det blir ikke sommer uten å ha spist spaghetti alle vongole, min absolutte favorittrett, minst en gang om sommeren – og aller helst i Italia.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Gode kolleger i bransjen er alltid godt selskap og byr alltid på morsomme og spennende samtaler..

– Ditt beste ferieminne?

– Det må bli barndommens og ungdommens somre generelt som alle framstår som lengre, lysere, varmere, finere, morsommere og mer endeløse enn noen sommer siden.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Bokhandlerne som hver dag står på for å løfte litteraturen ut til leserne. Med lav lønn og ukurante arbeidstider er det ikke tvil om at det finnes mange idealister der ute som jobber i bokhandel først og fremst fordi de elsker bøker og å formidle gode leseopplevelser.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville sørget for boklov og videreføring av fastpris, og styrket innkjøpsordningen for sakprosa. Og så ville jeg kost meg skikkelig med alle kulturopplevelsene en kulturminister får – for det blir det for lite av i min hverdag.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Aschehoug sakprosa dominerer bestselgerlisten!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvordan trives du i ny jobb?

– Jeg stortrives og gleder meg veldig til å jobbe med den sterke sakprosalista vi har til høsten.