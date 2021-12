Årets bok i Sverige utgis på norsk

Skildrer en glemt del av Sverige, der spenninger mellom samer og andre beboere påvirker flere generasjoner.

Ann-Helén Laestadius Stjålet fikk i oktober prisen Årets bok 2021 av Bonniers Bokklubber: En bokpris der leserne selv stemmer fram vinneren.

Det var ikke første gang Laestadius mottok en fin pris i Sverige. I 2016 ble hun tildelt den prestisjetunge Augustprisen for beste ungdoms- og barneroman for «Ti over én», som hun også ble tildelt Norrlands litteraturpris for.

Forfatteren debuterte i 2007 med SMS från Soppero, en ungdomsroman om samejenta Agnes. Hun har siden skrevet flere bøker for barn og unge.

Med Stjålet har hun skrevet fram sin første bok for voksne. Den har fått norsk oversettelse av Gøril Eldøen og Magne Tørring og vil utkomme på norsk 14. januar, melder Aschehoug.

«Ni år gamle Elsa blir vitne til at en mann dreper reinkalven hennes. Hun trues til stillhet og blir smertefullt klar over at hennes opphav vekker et glødende hat», heter det fra forlagshold om opptakten i boken.

Herfra heter det videre at romanen skildrer en glemt del av Sverige – der spenninger mellom samer og andre beboere påvirker flere generasjoner.

Ann-Helén Laestadius (født 1971) er ved siden av forfattervirket også journalist. Hun er fra Kiruna og er same og av tornedalsk avstamning.