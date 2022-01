Disse ble mest utlånt i 2021

Gulraiz Sharifs roman "Hør her ‘a!" var mest utlånt på Deichman i 2021.

Deichman offentliggjør i dag tolv topp 10-lister over fjorårets mest utlånte bøker og tegneserier. Listene inkluderer alle bokutlån fra Deichmans 23 biblioteker i Oslo i perioden 1. januar – 16. desember 2021.

Sharif og Lykke

Den aller mest utlånte boka i 2021, uansett kategori, var Hør her ‘a! av Gulraiz Sharif. Totalt ble boka lånt ut 1968 ganger fra Deichmans biblioteker i året som gikk. Hør her ‘a! var også den mest utlånte ungdomsromanen i 2020, men da var Nina Lykkes Full spredning den mest utlånte boka samlet sett.

Zeshan Shakars Gul bok ble årets populære skjønnlitterære voksenbok hos Deichman i fjor med 1678 utlån, fulgt av Vigdis Hjorths Er mor død (1226), tidligere nevnte Nina Lykke og hennes Full spredning (1168) og Bokhandlerpris-vinner Tollak til Ingeborg av Tore Renberg (1079).

Potter holder koken

I kategorien skjønnlitteratur for barn ligger J.K. Rowlings gamle traver Harry Potter og de vises stein på toppen, med 1104 utlån. Fire av de fem mest utlånte her var Potter-bøker. Kun Odin Helgheims Ragnarok. Fenrisulven splitter kvintetten, ved å innta fjerdeplassen.

På sakprosasiden ble Erika Fatlands Høyt «utlånsvinneren» blant voksne med 729 utlån, mens Anna Fiskes Hvordan begynner man på skolen? (737) ble mest utlånt blant de unge, tett fulgt av Victor Sotbergs Bare Victor (712).

Blant tegneserier for barn og unge – en svært populær utlånskategori – gjorde Malin Falchs Kråkesøstrene det skarpest, med hele 1492 utlån.

Debutant-lister

Deichman opererer også med Topp 10-lister for debutantbøker for voksne og for unge lesere. Førstnevnte utlånsliste toppes av Douglas Stuarts kritikerroste Shuggie Bain (986 utlån), foran Grethe Bøes Mayday (483) og Lydia Sandgrens Samlede verker (248).

Ung-debutantlisten toppes av Jack-Meggitt-Phillips’ Beistet og Bettina (467 utlån), fulgt av Charlotte Sandmæls Dragens øye (352) og L.D. Lapinskis Fremmedsteds reisebyrå (192).

Samlet utlånsvekst

Det totale utlånet av bøker, e-bøker, lydbøker og tegneserier var i 2021 på over 1,5 millioner. Dette er en økning på om lag 150 000 sammenliknet med 2020. Utlånstallet er også høyere enn det var i 2019, før pandemien brøt ut. Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika står for om lag 385 000 av disse utlånene.

– På lokalbibliotekene våre ser vi fortsatt at utlånet er lavere enn før pandemien, men takket være mine kollegaers iherdige innsats og en lettere tiltaksbyrde, ser vi at det går rette veien. Det er også veldig gledelig å se hvor mye Deichman Bjørvika betyr for å tilgjengeliggjøre litteratur for folk i byen vår, sier biblioteksjef i Oslo Knut Skansen.