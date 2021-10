– Applauderer Erlings kloke valg

Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen hyller Erling Kagges forlagsprosjekt – og mener selv å ha gitt sitt bidrag til det.

– Politiken som eier av Kagge er bra for leserne, det er bra for bokbransjen og det er forhåpentligvis også bra for forlaget og Erling. Det er bare å ønske lykke til!

Slik svarer Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen når vi ber ham om å kommentere danske Politikens oppkjøp av Kagge Forlag. Jenssen mener endog å ha gitt jordmor-hjelp til Kagges forlagseventyr.

På Damm-postkort

Vi blar tilbake til OL-året 1994, som ble et rekordår for N.W. Damm & Søn. Årsomsetningen passerte for første gang 44 millioner kroner. En av forlagets viktigste utgivelser var På eventyr av – ja, nettopp – Erling Kagge. Han var da bare 31 år, men hadde allerede rukket å gå sammen med Børge Ousland til Nordpolen, deretter alene til Sydpolen, før han i 1994 fullførte drømmen om å være den første til å nå alle «de tre polene» da han tidlig om morgen 9. mai sto på toppen av Mount Everest.

– Fotografiet med Damm-flagget på toppen av Mount Everest ble produsert som postkort og sendt alle Damms forfattere med hilsen fra Erling. Det er lenge siden, men bildet viser et glimt av byggesteinene som senere muliggjorde Erlings forlagsdrøm, sier Tom Harald Jenssen.

Sutring og jubel

– Erling hadde ideen og den unike gjennomføringskraften, hovedsponsor RIMI kunne muliggjøre visjonen om distribusjon av bøker til nye utsalgssteder, og Damm ga tilgang til bokrettigheter fra Astrid Lindgrens og Asbjørnsen & Moes eventyrverden. Rettigheter og distribusjon paret med Erlings guts resulterte i etableringen av Familievennen forlag i 1996 og stor suksess på Rimi, «sutring» fra de store forlagene, men jubel og støtte fra Damm, erindrer Jenssen.

Siden den gang har både Jenssen og Kagge satt sine avtrykk i norsk forlagshistorie:

– Mange år senere er Damm blitt til Cappelen Damm og storebror i den norske forlagsverden. Vi er stolte av å ha bidratt som fødselshjelpere til Kagge Forlag og applauderer Erlings kloke valg av partner når han nå har valgt å selge, sier Jenssen, og legger til: – Dessverre er Cappelen Damms markedsposisjon nå så sterk innen allmennmarkedet at vi ikke ville ha fått tillatelse av Konkurransetilsynet til å kjøpe et så stort og suksessrikt forlag som Kagge Forlag.