Åpningsdatoen er klar

Endelig får Oslo sitt nye hovedbibliotek. Deichman Bjørvika åpner dørene 18. juni.

Deichman Bjørvika skulle etter planen ha åpnet 28. mars, men coronasituasjonen gjorde det umulig. Nå gleder biblioteksjef Knut Skansen seg til endelig å kunne slippe folk inn i det nye hovedbiblioteket.

– Dette har vi og byens befolkning ventet lenge på. Deichman Bjørvika blir et bibliotek for framtiden. Jeg tror mange kommer til å bli veldig overrasket over det flotte tilbudet og selve bygningen, sier Skansen.

– De siste årene har flere av Deichmans lokalbibliotek redefinert hva et bibliotek kan være. Det nye hovedbiblioteket bygger videre på dette. Deichman Bjørvika blir et sted der du kan spille inn en podkast eller sy din første kleskolleksjon like gjerne som å låne bøker, sier Skansen.

Deichman Bjørvikas ambisjon er to millioner besøkende per år, i en coronafri situasjon. Over seks etasjer tilbyr Deichman Bjørvika opplevelser, teknologi og kunnskap i alle former: litteratur, musikk, instrumenter, film, tegneserier, verksteder, lydrom, barneaktiviteter, scener, klasserom, studieplasser og mye, mye annet.

Åpent alle dager

Deichman Bjørvika vil være mer tilgjengelig enn det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg. Bibliotekets dører er åpne alle dager i uken, men coronasituasjonen vil legge noen begrensninger på tilbudet. Inntil videre vil verken Deichman Bjørvika eller noen av de andre Deichman-bibliotekene i Oslo kunne tilby arrangementer. Det vil også være begrensninger på hvor mange som får oppholde seg i biblioteket av gangen.

– Vi har jobbet tett med helsemyndighetene for å kunne åpne på en forsvarlig måte med tanke på smittevern. Nå er vi der, og folk skal kunne føle seg trygge når de besøker oss, sier Merete Lie, avdelingsdirektør for Deichman Bjørvika.

Et knutepunkt

– Deichman har over 20 bibliotek over hele Oslo, og Deichman Bjørvika blir hovedbiblioteket som binder dem sammen. Jeg gleder meg til å kunne ønske alle oslofolk velkommen til deres nye hovedbibliotek, og jeg er veldig spent på hvordan de vil oppleve det nye biblioteket, sier Merete Lie.

– I en tid der biblioteket mange steder er truet, er jeg stolt over at byrådet og Oslo kommune kan åpne dørene til Deichman Bjørvika. Vårt nye hovedbibliotek skal senke terskelen til litteratur, leseglede og kunnskap, og dermed også bidra til å styrke demokratiet, vår kulturarv og til å utjevne sosiale forskjeller. Det skal være et sted der vi alle er velkommen og der vi alle hører hjemme, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Åpningen av Deichman Bjørvika finner sted torsdag 18. juni klokka 1700. Alle kan følge åpningsseremonien direkte på Deichman Bjørvikas Facebook-side. Etter en kort, lukket seremoni kl. 17 med inntil 200 inviterte gjester, slipper publikum inn.

Bekreftede gjester er H.K.H. Kronprins Haakon, ordfører Marianne Borgen, byrådsleder Raymond Johansen og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen. Ved åpningen vil forfatterne Camara Joof og Lars Saabye Christensen lese en prolog til biblioteket, Maria Lotus og Lars Lillo-Stenberg vil by på musikk for anledningen, og barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett vil synge.

Deichman Bjørvika har, i samråd med lokal smittevernmyndighet, besluttet at antallet samtidige besøkende vil være maksimalt 1000 (normalt er 3000 tillatt).