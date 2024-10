Anne Bitsch er ny redaktør i Fett

Bitsch overtar rollen i Norges største feministiske tidsskrift etter Ingvill Kjærstein, og forteller hun vil satse på litteraturkritikk.

– Fett har stått i front for feministisk tenkning og debatt i 20 år. Selv har jeg hatt gleden av å være med nesten fra begynnelsen. Jeg har sett Fett utvikle seg fra å være et engasjert og nytenkende tilskudd til offentligheten i en tid der få eller ingen interesserte seg for feminisme og likestilling, til å bli et etablert kulturtidsskrift. Det er fantastisk å få «komme hjem» og å få være en del av reisen videre, sier Bitsch.

Anne Bitsch er forfatter, forsker og skribent. I snart to år har hun i tillegg jobbet som seniorrådgiver i Sivilombudets forebyggingsenhet. Hun har tidligere vært med i redaksjonen til tidsskriftet, og returnerer nå til nye oppgaver.

Fett er Norges største feministiske tidsskrift, og feirer i år 20 år. Bitsch ser frem til å drive tidsskriftet videre sammen med redaksjonen:

– Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med redaksjonen og til å idemyldre rundt hvordan Fett kan utvikle seg og tiltrekke både unge og etablerte feministiske stemmer, uttaler hun.

Vil satse på litteraturkritikk

– Med meg som redaktør vil man blant annet se en økt satsing på litteraturkritikk og en tydelig politisk profil. Fett skal være et både lekent og alvorlig tidsskrift som analyserer og debatterer vår tids angrep på kvinner, skeive, etniske og religiøse minoriteter, sier Bitsch.

Styret er fornøyd med ansettelsen, og har forventninger til den kommende redaktøren.

– Her har vi gjort et kupp. Anne er skarp, driftig og modig. Hun har igjen og igjen turt, og ikke minst orket, å undersøke mørke og ubehagelige realiteter i menneskelivet og samfunnet, og slik løftet viktige saker til debatt. Med Anne får Fett en engasjert og kunnskapsrik redaktør med skarp penn og krav til kvalitet. Vi gleder oss til å se hvordan hun vil utvikle tidsskriftet, uttaler styreleder Kristiane B. Dugstad.

Bitsch tiltrer stillingen fra januar neste år.