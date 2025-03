Anna With vinner Tarjei Vesaas’ debutantpris

Anna With er årets mottaker av Tarjei Vesaas' debutantpris. Den vinner hun for diktsamlingen «Eplet, nesten».

Det er 60. gang at prisen deles ut av Den norske Forfatterforening. Juryen består av foreningens litterære råd, som velger blant fjorårets unge, skjønnlitterære forfattere.

Anna With (f. 1997) er fra Oslo og er utdannet ved Skrivekunstakademiet i Bergen og Litterär Gestaltning i Göteborg. Hun mottar prisen på Forfatterforeningens årsmøte lørdag 22. mars.

Ifølge juryen har hun skrevet en nesten magisk verden, uten at det tipper over i mystisisme. «Hun har en tidvis slentrende stil og tillater seg å skli ut i muntlig-lignende vendinger», heter det videre.

– Det er en bok som styrker oss i troen på at det finnes noe som bare kan uttrykkes i poesien – og på at unge mennesker i Norge fortsatt kan finne nye, meningsfulle måter å bedrive denne aktiviteten på, lyder det fra juryen.

– Jeg lærte å skrive og må ha likt bevegelsen, for så fortsatte jeg bare. Så kom oppdagelsen om at det kunne føre til noe helt nytt i verden. Et utrolig pluss, bokstavelig talt, sa Anna With til Forfatterforeningens hjemmeside da hun ble medlem i fjor.