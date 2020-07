Anbefaler telemarksperle

Agent Gina Winje mener alle burde legge turen innom Åmotsdal i Telemark denne sommeren, for å stifte bekjentskap med malerinnen Eva Bull Holte.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I vårt nydelige ferieland, litt her og der med familie og venner, base i hengekøya hjemme i hagen.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Ikke vesentlig, nei.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Nok morgen – og kveldsbad i sjø, fjellvann, kulper, elver og innsjøer – er godt i gang!

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Elsker å lese alle sjangre. Midt i coronamørke var det en nytelse å lese Vi på Saltkråkan av Astrid Lindgren. En vidunderlig, klok bok – skrevet mer til de voksne enn til barna tror jeg. I disse dager leser jeg fantastisk gode manus – det blir en sterk og god bokhøst!

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Nypoteter, nykål, friske erter (om jeg får tak i) asparges og rabarbra kake er noe av det beste som finnes, ikke så viktig om det er fisk, kjøtt eller enda flere gode grønnsaker til.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Forfatterne i agenturet – gjerne med oversetterne deres, vi har en sommerfest eller flere til gode.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Forfatterne og oversetterne – en stor bukett til alle som skaper litteratur!

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Ingen skal brenne seg i sommer.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Invitert en stor bredde av kulturaktører til dialog og satt kultur på dagsorden i flere departement, i et forsøk på å skape forståelse og vilkår for alt som gjør kulturlivet fritt og modig, en nødvendig hovedpulsåre i samfunnet.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Overraskende lite – men er spent på hvordan den internasjonale reisevirksomheten utvikler seg, og i hvilken grad vi etablerer gode og stadig bedre digitale møteplasser.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Vil du anbefale et sted å besøke i sommer til inspirasjon? Ja! Åmotsdal i Telemark kan by et møte med den glemte, men gode malerinnen Eva Bull Holte (1922 – 1993) – et inspirerende og makeløst sted: Å reise i hennes landskapsbilder er en opplevelse!