Til Lofoten for å vies

Linka Neumann står bak strikkesuksessen «Villmarksgensere». Denne sommeren skal hun på Norgesferie, hvor målet er Lofoten og giftemål.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Ferien tilbringes på norske veier, telt skog og fjell. Vi satt oss i bilen og begynte å kjøre nordover uten særlig planer. Foreløpig mål er at kjæresten og jeg skal komme oss til Lofoten for å vie oss! Corona satte en bremser på bryllupsplanene så vi tenkte at vi likegreit kunne gifte oss på veien.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Egentlig ikke fordi hjem ofte tar feriene litt for spontant. Jeg er ikke så flink til å planlegge ting, som ofte resulterer spontane påfunn.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Ideelt sett skulle det vært kaldt i luften og varmt i vannet, sjømat til alle måltider og mest mulig fred. Ettersom jeg jobber som strikkedesigner og strikking er mest populært i vinterhalvåret bruker jeg sommeren til å lade batteriene og være minst mulig på nett. Denne vinteren har jeg jobbet knallhardt med min andre bok og har ikke hatt så mye tid til å slappe av. Så nå soser jeg rundt og tar livet med ro før det braker løs i høst.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Dette er veldig pinlig å innrømme, men jeg har ikke lest en eneste bok i år! Jeg er skikkelig Erlend Loe fan, så jeg pleier å lese bøkene hans i ny og ne, men i år har jeg rett og slett ikke hatt tid. For noen år siden leste jeg alle syv Harry Potter bøkene på en sommer, men i år blir det dessverre ingenting. Så min egen kommende bok ligger som øverste, og eneste bok i bunken min.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Min morfar var fra Lista så jeg liker å tro at min enorme appetitt for sjømat ligger i årene mine. Jeg er helt vill etter Kreps, blåskjellsuppe, krabbe! og selvsagt fersk brød, aioli, vannmelon, Cola-zero, limonade, jordbær. Jeg er glad i et godt sommermåltid(er).

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Bikkjene mine sier aldri neitakk til en matbit.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Pappa! Han har skrevet mange gode forskningsbøker (som jeg ikke har lest ennå, hihi)

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Økt støtten til de som driver med norsk kunst.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Å kunne ta seg i ansiktet i offentligheten uten å få kjeft av kjæresten min.