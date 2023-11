Alltid bokhandlernes favoritt: – Litt uvirkelig

Hver gang Siri Pettersen kommer med en bok, blir hun nominert til bokhandlerprisen. I år er intet unntak.

Mandag ble det kjent hvilke ti bøker som er nominert til Bokhandlerprisen. Bokhandlerprisen er blant de gjeveste bokprisene her hjemme, hvor ansatte i bokhandel har nominert bøker.

I år, som i fjor, og så mange år før, er Siri Pettersen nominert til Bokhandlerprisen. Det betyr at hun er nominert for alle sine titler utgitt hos Gyldendal, som er all hennes litteratur sett bort ifra hennes Pekebøker. Hun har blitt nominert for Ravneringene-trilogien, Bobla, Jernulven og Sølvstrupen.

– Det er en helt griserar blanding av lykkerus og ydmykhet. Og litt uvirkelig, som om jeg ikke selv er nominert, men at jeg er sekretæren til en som har blitt det, flere ganger, sier Pettersen.

– Fantasysjangerens fanebærer

Pettersen er glad hun kan nå stadig flere med sjangeren som hun tror er viktig for oss alle.

– Det er uvurderlig. Bokhandlere leser enormt mye, og har en utrolig formidlingskraft. Verdien av å ha en plass i bokhandlerhjerter kan knapt måles. Det inspirerer, men det er også det som gjør at jeg kan leve av det jeg elsker.

Konstituert forlagssjef for Gyldendal barne- og ungdomsbøker, Pål Stokka, er begeistret over nominasjonen.

– Siri er et fenomen av en forfatter. Hun er fantasysjangerens fremste fanebærer og leverer kvalitet hver bidige gang. Hun har den beste fansen, de beste leserne og vi er utrolig stolt av å være hennes norske forlag, sier Stokka.

Siri Pettersen debuterte som forfatter i 2013, med Odinsbarn, og fullførte Ravneringene-trilogien to år senere. Hun har solgt nærmere 400 000 eksemplarer internasjonalt, og har et samlet opplag på over 100 000 i Norge.