Nå starter Sommerles-kampanjen

– Vi er veldig opptatt av å skape leseglede, men også oppmuntre til barnas fritidslesing – som vi vet går ned. Sommeren er jo en periode hvor mange barn ikke møter lesing, som de vanligvis gjør på skolen. Dessuten får de gjennom denne kampanjen velge selv hva de vil lese. Her er det ingenting de må lese eller prestere, sier Siri Haga Torgersen, prosjektleder for Sommerles.no og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Sommerles er en nasjonal lesekampanje for alle 1.-7. klassinger, og et samarbeid mellom flere biblioteker over hele landet.

Fra 1. juni kan barn over hele landet registrere bøkene de leser på sin profil sommerles.no og slik hanke inn poeng og digitale trofeer for innsatsen. Det vanker dessuten fysiske premier, som barna kan hente på biblioteket. Kampanjen varer til 31. august.

Interaktiv Sommerles-historie

– Vi har ett mål for øyet: Å motivere barn til å lese mest mulig i løpet av en lang sommerferie. Barna som deltar kan velge å lese selv, bli lest for eller å høre på lydbok. All lesing er viktig, og barna velger selv hva de vil lese, om det er fantasybøker, fotballbøker eller tegneserier, sier Torgersen.

Det spiller heller ingen rolle hvilket språk man leser på. På sommerles.no kan barna se hva venner leser og få flere boktips basert på det de allerede har lest og registrert. I tillegg kan de følge forfatter Mari Moen Holsves Sommerles-historie «Eventyr på rømmen» og løse oppgaver til fortellingen. Nytt av året er at fortellingen er gjort mer interaktiv enn tidligere.

– Vi introduserer i år en ny karakter, Vili, som barna kan endre navn og utseende på. Det tror vi kan bli litt spennende for leserne, sier Torgersen.

Vil slå rekordåret

2021 var et rekordår for kampanjen, da den nådde hele 164.000 deltakere. Det var et hopp på hele 40.000 fra året før. Torgersen håper de når enda flere i år.

– Vi har alltid som mål å nå ut til enda flere. Vi ser jo at det er en del å gå på. I 2021 deltok 37 prosent av alle norske 1.-7. klassinger.

Kommunen med flest sommerlesere var Lom i Innlandet, hvor 147 av 148 barn i målgruppen var med. Informasjon til foreldre om kampanjen har blitt gjort tilgjengelig på 12 språk, i tillegg til bokmål, nynorsk og engelsk – og det er et kontinuerlig mål å få med flere barn med et annet morsmål enn norsk.

Oslo sikter enda høyere

I Oslo er Deichman ansvarlig for gjennomføringen.

– Superviktig for at barna ikke skal miste lesekompetanse, sier kampanjekoordinator Anne Kari Holm i Deichman om Sommerles.

– Forskning viser at barn som ikke leser i sommerferien, mister lesekompetanse. De kommer dårligere ut både på skolen og senere i livet. Heldigvis er løsningen rett og slett å lese akkurat det man har lyst til, og det er akkurat det Sommerles legger opp til, sier Anne Kari Holm.

Under fjorårets rekordår ble det også deltakerrekord i Oslo, med nesten 12 000 sommerlesere. Dette var en økning på 34 prosent fra 2020. Oslos sommerlesbarn leste til sammen nesten 183 000 bøker. I snitt leste hver deltager hele 1900 boksider i løpet av sommeren.

– I år sikter vi enda høyere: Målet er at 16 000 oslobarn skal delta på Sommerles i år, sier Anne Kari Holm.