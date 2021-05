 – Å lese sammen gir noe helt spesielt

Kronprinsesse Mette-Marits videohilsen i #lesehelt-stafetten er rettet mot barn og unge, og hun uttrykker et håp om at alle kan finne sin lesehelt.

Forleggerforeningen startet på verdens bokdag en #Lesehelt-stafett for å skape entusiasme for litteratur og lesing. En rekke offentlige personer, statsråder, profilerte politikere, og offentlige personer fra nærings- og arbeidsliv, idrett og kulturliv deltar i stafetten for å fortelle om sine lesehelter, og hvorfor lesehelter er viktige for oss.

Kronprinsesse Mette-Marits engasjement for litteratur har lenge vært kjent, Kronprinsessen bidrar også i #Lesehelt-stafetten, som arrangeres digitalt. I en varm og personlig videohilsen rettet mot barn og unge forteller Kronprinsessen om sin #Lesehelt, om betydningen litteraturen har i livene våre, og uttrykker håp om at alle kan finne sin lesehelt.

– Min lesehelt er min mamma, som leste for meg hver kveld, forteller kronprinsessen i sin videohilsen.