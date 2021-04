– Å le høyt uten munnbind

BOKFJES: Det er hva Linn Strømsborg savner – i tillegg til å klemme, drikke for mange øl med venner uten to meters avstand, og å gå på konsert. Og ikke minst savner hun Nils-Øivind Haagensens høye latter.

Denne uka har Kamilla Simonnes sendt Bokfjes-spalten ned til Linn Strømsborg i Flamme Forlag – og hennes hjemmekontor, hvor livet helt ok, ikke optimalt, men med mange bokgleder i vente.

– Hva jobber du mest med akkurat nå?

– På forlagsjobben går det mest i å få lest vårens bøker og finne best måte å presentere dem for bokhandlerne, samt lese høstens bøker og forberede oss på bokråd og presentasjon av høstens bøker til bokhandlerne der. Vanligvis ville jeg nok brukt mye av tida mi ute på beina på besøk hos alle bokhandlerne jeg kunne rekke over før sommerferien, men nå som Oslo er stengt, så sitter jeg på hjemmekontoret og prøver å få Flammes lesere til å huske å bruke sin lokale bokhandler på nett og med de forskjellige take away-tilbudene som har oppstått i lockdown. Jeg savner å snakke med folk om de fine bøkene våre!

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Jeg leser jo alt som utgis på Flamme, men fordi vi er små, så blir det nok bare 20 prosent av den totale mengden bøker jeg får lest i løpet av et år. På dagtid leser jeg manus av ferdige eller kommende bøker på Flamme, på lydbok og på kveldstid leser jeg alt annet jeg kan komme over!

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter?

– Redaktør Nils-Øivind Haagensen, som jo både er sjefen min i Flamme og redaktøren min når jeg er forfatter selv, har helt sida jeg leste min første bok av ham i 2005 vært min helt – og inntrykket har både holdt seg og vokst ettersom vi har blitt kjent og begynt å jobbe sammen. Nils har en ordentlig kjærlighet til litteraturen, poesien spesielt, og jeg lærer stadig nye ting av ham. Pluss at han ler veldig høyt og det gjør meg alltid så glad.

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året?

– Yohan Shanmugaratnams Vi puster fortsatt slo lufta ut av meg da jeg leste den på tampen av fjoråret, for ei knyttneve av en bok – velskrevet og vakker, og ekstremt viktig! Og om jeg får lov å skryte av en Flamme-bok, så er vår debutant Ebba Schjølberg Eiring ute med Alt er OK som jeg hadde gleden av å lese hele tre ganger før den endelig utkom i februar i år, den er den perfekte high school-romanen, jeg grein og lo og var 17 år igjen så lenge jeg leste. En perle, for alle som er eller har vært tenåring.

– Hva gleder du deg mest til å gjøre når pandemien endelig slipper taket?

– Klemme, drikke for mange øl med venner uten to meters avstand, le høyt uten munnbind og gå på konsert!

– Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Vanskelig! Men kanskje bare: åssen går det, Strømsborg? Sånn egentlig? Da ville jeg svart helt ok, ikke optimalt, men jeg gleder meg veldig til å lese en haug med bøker i ferien og til den første dagen uten ytterjakke – den kommer nemlig veldig snart! Da skal hjemmekontoret flyttes ut i bakgården.

Linn Strømsborg utfordrer Gine Jonassen i Res Publica.