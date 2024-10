36 norske forfattere til Tyskland

I mars neste år er Norge gjesteland på Leipziger Buchmesse, den største bokmessen for publikum i Tyskland. Hele 36 norske forfattere tar turen til messen.

Bokmessen i Leipzig trekker nærmere 300 000 besøkende hvert år og er vårens viktigste samlingspunkt i tysk bokbransje. Den foregår dessuten samtidig med festivalen Leipzig liest, som er Europas største lesefestival.

Gjestelandsstatus i Leipzig gir med andre ord norske bøker og norske forfattere en unik mulighet til å nå de tyske leserne – som et ett av de viktigste områdene for norsk litteratureksport.

Over fire dager vil NORLA fylle scener på både messeområdet og i Leipzig by, og godt over 30 forfattere har takket ja til å bli med. Blant dem finner vi navn som Vigdis Hjorth, Johan Harstad, Karl Ove Knausgård, Anna Fiske, Trude Teige og Kristin Valla.

NORLA forteller at i tillegg til de 30 forfatternavnene som er klare nå, vil flere tilkomme. I oppkjøringen til gjestelandsprosjektet Leipzig vil NORLA invitere flere norske forfattere til ulike arrangementer i Tyskland, og det jobbes også med et utvidet program under messedagene i Leipzig i samarbeid med flere norske litteratur- og kulturaktører.

Her er forfatterne som skal til Leipzig:

Anna Fiske

Aslak Nore

Bjørn F. Rørvik

Edvard Hoem

Erik Fosnes Hansen

Hanne Ørstavik

Helene Imislund

Hilde Myklebust

Håkon Marcus

Ingar Johnsrud

Ingeborg Arvola

Ivo de Figueiredo

Johan Harstad

Julia Kahrs

Karl Ove Knausgård

Kristin Gjesdal

Kristin Vego

Lars Mytting

Maria Parr

Matias Faldbakken

Nina Lykke

Odin Helgheim

Oliver Lovrenski

Peter Strassegger

Ragnar Aalbu

Simon Stranger

Sissel Horndal

Tore Renberg

Trude Teige

Vigdis Hjorth

Wencke Mühleisen

Øystein Wiik