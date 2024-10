Nobelprisen kl. 13:00

Plutselig er det gått ett helt år. Det blir selvsagt umulig å gjenskape noe av euforien vi i fjor opplevde her på berget. Spennende blir det like fullt.

Ifølge bookmakerne vil årets pris havne i Kina – eller i Australia.

Historisk er vinneren av nobelprisen i litteratur å finne i toppsjiktet av bookmaker-listene. For eksempel var Annie Ernaux, tredje favoritt i 2022, mens 2020-vinneren Louise Glück, var favoritten før offentliggjøringen. I fjor var Jon Fosse nummer to på listen fra bookmakerne – så det er all grunn til å ta lista på alvor.

Fjorårets tredjemann på lista var Gerald Murnane (f.1939). I år er han forfatteren som gir lavest odds på Betsson. Murnane ble i en artikkel fra 2018 i New York Times, utropt til «the greatest living English-language writer most people have never heard of». Murnane er dessverre ikke utgitt på norsk.

Fjorårets favoritt hos bookmakerne var kinesiske Can Xue (f.1953). I år følger hun som nummer to etter Murnane hos Betsson. Ei heller Can Xue er utgitt på norsk, men på svensk – hvor Albert Bonniers forlag i 2022 utga hennes fjerde roman, Kärlek i det nya årtusendet.

En gjenganger på betting-listene er japanske Haruki Murakami. Den verdenskjente forfatteren er kjent for en rekke verk, som Norwegian Wood, Kafka på stranden og 1Q84. Skulle Murakami bli utropt, vil jubelen stå i taket hos Pax Forlag som har utgitt en lang rekke av hans bøker på norsk.

Andre kjente navn som Margaret Atwood og Thomas Pynchon følger tett etter hos spillselskapene. Atwood, den canadiske forfatteren av blant annet Tjenerinnens beretning (The Handmaid’s Tale) (Aschehoug), er lenge ansett som en mulig Nobel-vinner.

Det er også norske navn å finne lengre ned på spillselskapenes lister, selv om sjansen for at vi skulle få prisen to år på rad selvsagt er null. Som vanlig er Karl Ove Knausgård og Dag Solstad med. Nytt av året er at også Carl Frode Tiller er inkludert på oddslistene til Betsson og Ladbrokes.

Kunngjøringen om hvem som tildeles nobelprisen i litteratur for 2024, finner sted i Stockholm klokken 13. Prisen er delt ut 116 ganger siden 1901.