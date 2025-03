2024-tallene: Lysning for Gyldendal

Inntektsvekst og styrket lønnsomhet for Gyldendal i 2024.

Årets hundreårsjubilant Gyldendal er Norges største bokkonsern, med virksomheter i alle ledd – fra forlag og innholdsproduksjon, til distribusjon, handel, markedsplasser og tjenester.

Økt omsetning og driftsoverskudd i 2024

Økte inntekter fra salg av digitalt innhold, lydstrømming og netthandel oppveier for fortsatt nedgang i salg av papirbøker til skoler og studenter. I sum omsatte konsernet for 2,7 milliarder i 2024, en økning på 2 prosent fra året før.

Driftsresultatet er forbedret med 73 millioner fra 2023 og endte med et overskudd på 59 millioner i 2024.

Sterk inntektsvekst de siste fem årene

I utfordrende markeder har Gyldendal økt inntektene med 35 prosent i løpet av de siste fem årene.

– Med styrkede posisjoner spiller vi nå en enda viktigere rolle i samfunnsutviklingen gjennom bidrag til opplyst offentlig ordskifte, ytringsfrihet og meningsmangfold, sa konsernsjef John Tørres Thuv ved framleggelse av tallene.

Tørres Thuv berømmer videre konsernets ansatte:

– Våre medarbeidere har gjennom de siste årene vist stor endringsvilje og tilpasningsdyktighet, som har vært avgjørende i møte med markeder preget av både utfordringer og muligheter. Vi har et langsiktig perspektiv og en endringskapasitet som gjør oss godt rustet til å møte ytterligere endringer i kundeadferd og markeder.

– De siste årene har samfunnet vært preget av historisk høy prisvekst, svak kronekurs og husholdninger som har blitt nødt til å prioritere strammere. Dette har hatt stor innvirkning på Gyldendal. Lønnsomheten ble svekket og omstillingsarbeidet intensivert. Arbeidet gir nå resultater og er en viktig årsak til at driftsresultatet forbedres fra et underskudd på 14 millioner i 2023 til overskudd på 59 millioner i 2024, understreker konsernsjefen.

Styret foreslår at det utbetales et utbytte på kroner 3,50 per aksje, som er i tråd med selskapets utbyttepolitikk. I fjor ble det ikke utbetalt utbytte, mens det i 2023 ble utbetalt 7 kroner per aksje.

Økning for Handels- og markedsplasser

ARK med 155 butikker over hele landet viste i 2024 bra utvikling. Inntektene økte fra 1 934 millioner i 2023 til 2 002 millioner kroner i 2024, en økning på 4 prosent. For å møte endret etterspørsel i markedet har ARK Bokhandel tilpasset kampanjer og pristilbud, som i kombinasjon med økt trafikk på ARK.no og i våre butikker har bidratt til inntektsvekst, heter det i årsmeldingen.

Men fall for forlagsvirksomheten

Innen forretningsområdet Forlag og innholdsproduksjon falt imidlertid inntektene med 4 prosent fra 834 millioner i 2023 til 801 millioner kroner i fjor.

Gyldendal er landets klart største forlag på skole- og undervisning. Den negative utviklingen forklares i stor grad av nedgang i salget av papirbøker til skolene i etterkant av fagfornyelsen.

– I tillegg har salget av norske akademiske papirbøker i flere år hatt en fallende trend som følge av endrede læringsformer på universiteter og høgskoler. Utdanningsinstitusjonene bruker i økende grad engelske bøker i undervisningen og pensum settes sammen fra ulike kilder av artikler og kompendier fremfor enkeltbøker. Samtidig øker salget av brukte bøker. I 2024 tiltok nedgangen for boksalget, delvis også som følge av flere nedlagte bokhandlere på studiestedene. Den negative utviklingen fører dessverre også til at tilbudet av nye pensumbøker på norsk svekkes, skriver forlaget i årsmeldingen.

Forretningsområdet Tjenester og vekst utvikler digitale tjenester og produkter for eksisterende og nye markeder. Forretningsområdet hadde i 2024 inntekter på 146 millioner mot 137 millioner kroner i 2023, en inntektsvekst på 6 prosent som drives av økende etterspørsel etter digitale tjenester. Dette forretningsområdet domineres av tjenesten Rettsdata, og regnes sluttvis inn i konsernets forlagstall.

Hele 12 redaksjoner

Gyldendal har en portefølje på 12 redaksjoner, som med ulike profiler og tilnærminger jobber med litteratur til allmennmarkedet. I tillegg til redaksjonene i Gyldendal Litteratur når konsernet ut til norske lesere gjennom Tiden, Kolon, Megafon, Press, Spartacus, Dreyer og Pax.

Markedet for norske papirbøker hadde i 2024 en flat utvikling. Samtidig bidro tosifret vekst i salg av lydbøker til vekst i det samlede markedet. Gyldendal hadde i 2024 en inntektsvekst som var sterkere enn markedets og styrket med dette sin totale posisjon i markedet for norsk allmennlitteratur.

Utsiktene for inneværende år

Om utsiktene for jubileumsåret skriver konsernet:

«Gyldendal er et konsern som er representert i flere deler av bokbransjens verdikjede. Summen av at våre virksomheter drar nytte av etablerte posisjoner i kombinasjon med fortsatt fokus på omstilling og tilpasning av våre kostnader, bidrar til at vi har forventninger til vekst i inntektene og bedret lønnsomhet for 2025.

ARK er Norges største bokhandelkjede med et nettverk av fysiske butikker og nettbokhandel. I 2025 forventer vi bedret inntektsvekst og styrkede posisjoner som følge av flere målrettede tiltak for å skape bedre effekt av kampanjer, tilpasse distribusjonen, effektivisere innkjøp og redusere kostnader. Vi vil fortsette å dra nytte av vår netthandelsposisjon når kundene i økende grad orienterer seg i digitale kanaler for kjøp av både fysiske bøker, e-bøker og lydbøker.

I undervisningsmarkedet er vi forberedt på lavere salg av papirbøker i grunnskolen fordi skolene har fullført undervisningsreformen på alle skoletrinn.»

Men fortsatte nedbemanninger

Forlagskonsernet varsler imidlertid fortsatt søkelys på lavere kostnader:

«Resultatutviklingen i Gyldendal har vært for svak de siste årene og i løpet av 2024 har vi økt tempoet i pågående endringsprosesser med et sterkt fokus på å effektivisere våre tradisjonelle verdikjeder, eksempelvis produksjon og distribusjon av bøker. Som en del av dette er det gjennomført nedbemanninger og tilpasning av kostnadsbasen i flere av våre virksomheter. Konsernets finansielle utvikling gjennom 2024 bekrefter at omstillingsarbeidet er i rute og bidrar til positiv resultatutvikling, men arbeidet vil fortsette også i årene fremover.»

Hele Gyldendals årsrapport for 2024 kan du lese her.