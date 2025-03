– Selv i sexakten blir vi diskriminert

Det var en vill oppgave å beskrive onani som noe like fritt og naturlig som å pusse tennene, forteller Maren Uthaug. Hun er aktuell med ny fremtidsroman der kvinner sperrer menn inne for reproduksjon og nytelse.

Maren Uthaug både sjokkerte og begeistret lesere og anmeldere med sin forrige bok «11 %». Der skisserer hun en fremtid styrt av kvinner, hvor menn er fjernet fra samfunnet. De få mennene som er beholdt, 11 prosent, er sperret inne på avlssentere. Der blir de benyttet til reproduksjon og seksuell nytelse for kvinnene.

I dag lanseres den norskdanske forfatterens nye roman «88 %». Den er en fortsettelse av historien fra «11 %», en bok hun mottok Danmarks bokhandlerpris De Gyldne Laubær for i 2022.

– Vi befinner oss noen tiår lenger frem i tid og møter fire nye hovedpersoner. De tidligere hovedpersonene dukker opp igjen, men kun som bipersoner, forteller forfatteren selv i en e-post til Bok365.

Der «11 %» foregår i én tidsperiode, er «88 %» mer tilbakeskuende, forklarer hun.

– «88 %» gir hele argumentasjonen for hvorfor menn må sperres inne. Vi får en forklaring på hvordan det skjedde og hvorfor det var uunngåelig. Den går helt tilbake til øyeblikket da mennesket reiste seg på to bein, og beveger seg med store steg gjennom kvinnehistorien frem til vår tid – forbi den og videre inn i fremtiden.

Seksualitet og onani

«Matriarkatets tidsalder rår, og det er lenge sidan det fanst frittgåande menn. Mennene blir trygt forvarte i avlssenter på avsidesliggande plassar som Lolland heilt sør i Danmark og Fanasgieddi langt nord i Noreg. Problemet er berre at den kollektive forståinga av kvifor det var så viktig å sperre mennene inne, er i ferd med å gå tapt, og tryggleiken på sentera er derfor ikkje like godt ivaretatt som tidlegare», heter det i Samlagets omtale av boka.

Denne boka starter i Finnmark, der Uthaug bodde før hun som 8-åring flyttet til Danmark. Hun er siden blitt en kjent stemme i den danske offentligheten, både som forfatter og illustratør for danske Politiken.

– Boka starter i den lille landsbyen i Tana, hvor jeg kommer fra. Urkvinnen «Inga» er dessuten oppkalt etter farmoren min – matriarken som fortsatt har oss i sin hule hånd, selv om hun døde i 1976, forteller Uthaug.

Urkvinnen Inga skal ha levd gjennom alle tider og er nå gjenfødt som same. «88%» er, som forrige roman, spekket med burleske fortellinger om hekser og amasoner, flettet sammen med seksuelle beskrivelser og hyllest til mensblod.

Det har vært både utfordrende og gøy å skrive om kvinners seksualitet og onani på nye måter, mener forfatteren.

– Jeg er jo selv barn av min tid, og dermed underlagt de samme tabuene og hemningene som alle andre. Så det var en vill oppgave å frigjøre meg fra alt det, og beskrive onani som noe like fritt og naturlig som å pusse tennene.

Det ligger en enorm makt i sex, utdyper hun.

– Kvinner har fortsatt ikke lov til å være like sultne på eller interessert i sex som menn. Vi kan ikke være sammen med så mange vi vil uten å bli stemplet som horer eller andre tåpelige ting.

Påkledningen og utseendet vårt er konstant til vurdering – vi er enten for mye eller for lite, fortsetter hun.

– Selv når det gjelder selve sexakten, blir vi diskriminert. Se bare på hele konseptet med «orgasm gap». Penetrasjon regnes som den riktige sexen – alt annet er kjedelig forspill som skal overstås. Heterofile kvinner kan nok være enige om at penis er fantastisk, men det er sjelden den som gir oss orgasmer. Og derfor får vi dem ikke.

Et feministisk prosjekt

«I 11 % er også alt snudd på hodet, men den sterke satiren, det at kvinnene oppfører seg verre mot mennene enn menn noen gang har gjort mot dem, samt det faktum at verden ikke ser ut til å ha blitt bedre under kvinnenes styre, gjør det vanskelig å påstå at verket er feministisk», skrev vår anmelder blant annet om Uthaugs forrige bok. Selv mener forfatteren at prosjektet er feministisk.

– Hver leser står fritt til å tolke bøkene mine akkurat som de vil. Personlig ser jeg bøkene som feministiske. Men jeg har aldri hatt noen planer om å beskrive et perfekt samfunn eller glorifisere mitt eget kjønn og våre evner til å ta kun gode og rettferdige beslutninger.

Mennene i «88 %» beskrives som «følelsesmessig avstumpede og krigerske». Dette er selve grunnen til at de må sperres inne.

– Dette er en kommentar til hvordan kvinner ofte blir beskrevet som følsomme og omsorgsfulle – eller i en annen versjon: hysteriske og klamrende. Men er det sant, eller er det bare ord som brukes til å stigmatisere kjønnene i vår kultur?, spør Uthaug retorisk.

Menn har ikke «støttegrupper»

Uthaug vil nyansere synet vi har på kjønnsroller.

– Gutter lærer tidlig at det er «kult» å ikke vise følelser. At gutter ikke gråter. Dette ligger i de minste detaljer – guttebarn roses for å være sterke og handlekraftige, mens jentebarn roses for å være følsomme. Fordelen for jenter og kvinner er at vi får et språk for følelsene våre, vi lærer å uttrykke hva som foregår inni oss. Den fordelen har ikke gutter og menn, skriver hun og fortsetter:

– Er det derfor menn i større grad uttrykker seg gjennom vold? Er det derfor de dreper partneren sin langt oftere enn kvinner gjør? Jeg vet ikke. Men jeg vet at jeg har minst en håndfull venninner jeg kan ringe til for å analysere situasjonen når jeg er så sint på mannen min at jeg nesten vil drepe ham. Jeg observerer at han ikke har den samme «støttegruppen».

Krigersk

Uthaug har tatt et dypdykk ned i patriarkalske samfunnsstrukturer i arbeidet med de to bøkene. Hun beskriver arbeidet som å være Alice som står foran kaninhullet. Du blir sugd inn og kan nesten drukne i materiale, mener hun.

– Eksemplene på kvinneundertrykkelse gjennom historien er så mange at det nesten var umulig å velge hvilke jeg ville ha med. Skal vi si det sånn: Det var ikke den perioden i livet mitt der jeg var mest begeistret for strukturer – eller for menn som ikke klarer å se dem. Jeg var nok en litt for krigersk borddame det året. Heldigvis er jeg blitt helt mild og søt igjen nå.

Den forrige boka hennes ble en salgsvinner, og fikk mye oppmerksomhet både i Norge og Danmark. Uthaug tror det er fordi den traff tidsånden.

– Jeg tror de treffer en tid der opprøret mot patriarkatet ulmer. Kanskje er det så enkelt som at det alltid er underholdende når noen skriver noe som snur ting på hodet og sparker fra seg.

«88%» lanseres med en samtale mellom Maren Uthaug og Ellen Støkken Dahl på Tronsmo i kveld kl. 16.30.