2000 burgere på to timer

Under lanseringen av The Flying Culinary Circus’ nye bok, Grill og sirkus, delte de i helgen ut 2000 burgere til sultne oslofolk.

– Vi tenkte at med denne boken så ønsker vi å dele våre aller beste grilloppskrifter. Det skal være enkelt og godt. Alle klarer dette. Og så deler vi våre aller beste tips, slik at du blir kongen av grill blant venner og naboer. Kort sagt så er dette den enste grillboken du trenger, sier Mathias Herseth Spieler, forfatter og kokk i The Flying Culinary Circus, mens han serverer en av sine 2 000 burgere i solskinnet på Egertorget denne lørdagen.

Grill og sirkus ble lansert på Egertorget, i samarbeid med ARK. Køen strakte seg nedover Karl Johan, og etter 2 timer hadde kokkene delt ut hele 2000 burgere.

Kokkegruppen The Flying Culinary Circus har de siste årene, gjennom selskapet FCC BBQ, hatt en betydelig vekst innen produksjon av griller og grillrelaterte produkter. Og nå kommer de også med boken Grill og Sirkus.

– Vår ambisjon er å inspirere til god, spennende og smakfull matlaging, for folk flest. Vi har bakgrunn fra Michelin-restauranter, men det har alltid vært drømmen å jobbe med utendørs matlaging. Forkjærligheten vår for grillmat har den naturlige sammenhengen med at vi selv liker godt å grille og vi håper at vår entusiasme kan inspirere også de glade hobbykokkene rundt omkring i landet, sier kokk og forfatter Hans-Kristian Larsen.