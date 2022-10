180 000 på Frankfurt-messen

FRANKFURT: Solid take-off etter coviden, selv om messen ikke helt på gammel flyhøyde.

Årets Frankfurt-fasit ble slett ikke verst: 180 000 besøkende, fordelt på 93 000 «trade visitors» og 87 000 vanlige publikummere var betydelig opp fra fjorårets messe, også kalt «Mini-Frankfurt» med sine 73 500 besøkende – fordelt 36 000 forretningsbesøkende og 37 500 vanlige publikummere. Likevel er det en bit opp til 2019-messen, da Norge var gjesteland. Den gang rundet 300 000 besøkende totalt, eller 302 267 for å være eksakt – etter en økning i alle kategorier besøkende.

Kutter og dropper

Selv om årets 4000 utstillere slett ikke er å kimse av, er det et stykke opp til de rundt 7500 man hadde før pandemien. Antall utstillerland er imidlertid ikke blitt så dramatisk færre: 95 mot 104. Dermed bekreftes inntrykket fra de mange Bok365 snakket med på Frankfurtmessen i år: Noen utstillere dropper Frankfurt, andre slår seg sammen, det kuttes i delegasjoner og oppholdene forkortes. Så blir det spennende å se utviklingen neste høst.

Agentsenteret man hadde rigget i år var fullbooket, med 300 agenter som la beslag på over 450 bord (I 2019 var det 355 agenturer som omkranset over 500 borde i LitAg-senteret). Flere agenter er også å finne spredt rundt i hallene. Av de norske var kun Stilton Agency og Northern Stories på LitAg-senteret, de øvrige hadde base på den norske fellesstanden.

Motgift mot polarisering

– Møter ansikt til ansikt fungerer som en motgift mot polarisering i tider med opphetet debatt. Dette viser hvor viktig Frankfurter Buchmesse er som en møteplass for det internasjonale forlagsmiljøet: verdifulle relasjoner opprettholdes og nye skapes her på bare noen få dager, sier bokmesse-direktør Juergen Boos, som ser tilbake på hva han beskriver som fem livlige og vellykkede messedager.

Også årets gjesteland Spania sier seg godt fornøyde med uttellingen så langt, etter å ha fått publisert 400 spanske utgivelser på tysk, siden de ble tildelt gjesteland-statusen for tre år siden.

Egen fredspris

Det er ikke bare i Oslo det deles ut fredspris denne høsten – det skjedde også under Frankfurtmessen. Den tyske forlegger- og bokhandlerforeningen, Börsenverein, ga sin fredspris til den ukrainske forfatteren, poeten, skribenten og musikeren Serhij Viktorovytsj Zjadan.

Zjadan takket blant annet med følgende ord: – Hvordan kan man snakke om krig? Hvordan kan man håndtere all desperasjonen, raseriet og vreden i ens tone, så vel som all energien og iveren etter å stå opp for vennene sine, ikke trekke seg tilbake? Jeg tror vi ikke er de eneste som sliter med å formidle det som betyr mest. Verden som lytter til oss er ikke alltid i stand til å forstå en enkel ting – når vi snakker, varierer gradene av vår språklige spenning, språklige oppriktighet og språklige emosjonalitet for drastisk. Ukrainere burde ikke måtte rettferdiggjøre følelsene sine, det er verdt å pakke ut disse følelsene. Til hva? I det minste for ikke å holde all denne smerten og alt dette sinnet oppflasket.