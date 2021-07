Fjell Tidsfrist: 0 Quiz oppsummering 0 av 12 spørsmål fullført Spørsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasjon Fjell Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du ikke starte den på nytt. Quiz laster Du må logge inn eller registrere deg for å starte quizen. Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne quiz: Resultat 0 av 12 spørsmål rett besvart Din tid: Tiden har gått Du har nådd 0 av 0 poeng, (0) Kategorier Ikke kategorisert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Besvart Kontroller Spørsmål 1 av 12 1 . Spørsmål Hvilket fjellområde beskriver Vinje når han sier ”No ser eg atter slike fjell og dalar? Rondane

Jotunheimen

Dovre Riktig

Feil

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Peer Gynt skryter av å ha ridd en reinbukk på et spektakulært fjell. Hvilket? Galdhøpiggen

Gjendineggen

Rondeslottet Riktig

Feil

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål Hvem har skrevet romanen «Trolldomsfjellet»? Hermann Hesse

Thomas Mann

Günter Grass Riktig

Feil

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål Hvem er forfatteren bak «Rop det fra berget»? James Baldwin

Mark Twain

William Faulkner Riktig

Feil

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål «Det blåser fra Dauingfjell» er bind to i en romanserie fra mellomkrigstiden i Norge. Hvem er forfatteren? Sigurd Hoel

Sigurd Christiansen

Trygve Gulbranssen Riktig

Feil

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål Jan-Erik Fjell fikk Bokhandlerprisen for sin første kriminalroman i 2010. Tittelen? Tysteren

Rovdyret

Hevneren Riktig

Feil

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Filmen «Brokeback Mountain» bygger på en novelle av … ja av hvem? John Irving

Annie Proulx

Tom Wolfe Riktig

Feil

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Forrest Carters roman «Du finner meg i fjellene» handler om en kjent apacheindianer. Hvem? Geronimo

Cochise

Victorio Riktig

Feil

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Hva er det «lærde» navnet til Holberg-figuren Rasmus Berg? Erasmus Bergus

Erasmus Montanus

Erasmus paa Bjerget Riktig

Feil

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål Romanen «Over fjellet» kom i 2017, og er skrevet av … hvem? Trude Marstein

Hanne Ørstavik

Tove Nilsen Riktig

Feil

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål Hvilken forfatter har skapt det fiktive stedet Fjellberghavn? Chris Tvedt

Jørgen Jæger

Trude Teige Riktig

Feil

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål Og til slutt: Hvilken Bjørnson-figur var det som ønsket seg «over de høie fjelle»? Torbjørn

Øyvind

Arne Riktig

Feil