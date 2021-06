10 bøker til Pride

Disse ti bøkene passer perfekt til helgens Pride-markering - og hele resten av året.

Juni er Pride-måneden, hvor man feirer skeiv kjærlighet og mangfold. Nå går juni snart mot slutten, men ikke før Pridemåneden runder av med (smittevernsvennlige) parader og fest over hele landet denne lørdagen.

Er du på utkikk etter godt lesestoff i anledning Pride, eller kanskje til ferien, kan du ta en titt på disse ti bøkene, som alle feirer mangfoldet:

Åsmund Eikenes: Håkon (Samlaget)

Håkon er Eikenes sin debut som skjønnlitterær forfatter. Dette er en moderne kjærlighetshistorie om de tre mennene i Håkons liv. Det lange forholdet til Arve er trygt, men han har blitt mer dominerende. Stig inkluderer Håkon i drømmene et ukomplisert A4-liv, mens Thomas har et smil som får Håkon til å miste pusten når de møtes til tilfeldig sex en ettermiddag i januar. Resten av året blir langt fra slik Håkon hadde trodd.

Tom Erik Fure: Benny går berserk (Cappelen Damm)

11 år gamle Benny elsker julen. Sjokket er derfor stort da foreldrene hans to dager før julaften kommer med en katastrofal nyhet: De har bestemt at hele familien i år skal feire jul i syden! Som om det ikke er ille nok, skal de reise med et vennepar og deres tretten år gamle og altfor kjekke sønn, Ken. Benny nekter å sprade rundt i syden iført badebukse sammen med Ken, som siden sist de så hverandre har blitt enda kjekkere. Sydenturen må stoppes. Benny må gå berserk.

Michaël Escoffi: Prinsesse Henrik (Cappelen Damm. Oversatt av Rosa K.N. Thoresen)

Henrik er en prinsesse. Sånn er det bare! Når det skal være karneval i barnehagen, låner han søsterens ballkjole og høyhælte sko. Prinsesser ser jo så fine ut, så da må det vel være gøy å være en? tenker Henrik. Morsom feelgood-historie om gledene og utfordringene ved å være den du vil – eller i alle fall teste ut hvordan det er!

Simon og Homo sapiens-agendaen av Becky Albertalli (Kagge)

16 år gamle Simon er ikke offisielt homo, og han stresser ikke akkurat med å komme ut av skapet heller. Men når noen truer med å røpe hemmeligheten hans, må han ta et langt steg ut av sin egen komfortsone. Særlig også etter den mystiske personen også truer med å røpe identiteten til Blue, gutten han har chattet med

Alexander Kielland Krag: Dette blir mellom oss (Gyldendal)

Alexander Kielland Krags debut, Dette blir mellom oss, ble ikke bare utgitt i vanlig fysisk format, men leserne kunne også oppleve historie på Instagram – gjennom en rekke innlegg og «stories» på @dbmo_2020. Både på Instagram og i selve boka er det Felix sin historie som fortelles. Han er 17 år, og hodestups forelsket i Nicolai. Men føler Nicolai det samme?

Hanne Marie Johansen: Skeive linjer i norsk historie: frå norrøn tid til i dag (Samlaget)

I boka gir Hanne Marie Johansen ei første samla oppsummering av historia til skeive i Noreg. Sentrale spørsmål i boka er korleis brot med normer for kjønn og seksualitet har blitt oppfatta og behandla til ulike tider, og kva for årsaksforklaringar som har dominert. I eldre kjeldemateriale finn vi få spor etter skeive; korleis skal det tolkast? Og på kva måte har nyare likestillingspolitikk påverka skeive sine rettar og levekår? Omgrep som lesbisk, homofil og heterofil kan i dag bli oppfatta som utdaterte. Er det fordi kampen for rettar er over, eller fordi nye forståingar av kjønn og seksualitet har slått igjennom?

Jessica Love: Julian er en havfrue (Mangschou. Oversatt av Eivind Sudmann Larssen)

Hvem har vel ikke prøvd å svømme som en havfrue på en av sommerens mange svømmeturer, eller drømt seg bort til undersjøiske verdener. Vel, det er ingen som har hatt mer lyst til å være en havfrue enn Julian. I Julian er en havfrue (Mangschou) får Julian øye på noen havfruer på vei hjem fra svømmehallen med Besta. Han vil også være som dem. Når han kommer hjem kler han seg ut med Bestas potteplanter og gardiner – men hva vil hun si når hun ser ham? Bildeboken er nydelig illustrert av forfatter Jessica Love.

James Dawson: Denne boka er homo (Vigmostad & Bjørke. Oversatt av Linn Kristin Nordseth)

Dette er ikke en bok om homofili. Det er en bok om hvor spesielle, unike og helt normale vi alle er, en bok om og for oss alle, skeive som streite. Her får du svar på spørsmålene du har om kjærlighet, identitet og sex. Se på det som en håndbok. En morsom en. Forfatteren knuser myter og fordommer og forteller oss hvordan det hele egentlig henger sammen. Med forord av Ingvil Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Gulraiz Sharif: Hør her’a (Cappelen Damm)

Gulraiz Sharifs debut handler om Mahmood og familien, som ikke har noen planer i sommerferien – annet enn å få onkel Ji på besøk fra Pakistan. Mahmood blir hans turguide rundt i Oslo, mens moren ordner hjemme, faren er sur og jobber, og broren bærer på en hemmelighet. Innenfor de fire veggene i 12 etasje i denne blokka på Oslos østkant må Mahmood hjelpe Ali akseptere seg selv, og ikke minst få foreldrene til å forstå at Ali vil helst være Alia.

Mannen som elsket Yngve av Tore Renberg (Oktober)

Jarle Klepp er en av de tøffeste på skolen. Han er sammen med drømmedama og har en kul kompis. Men så forelsker, den svært heterofile, Jarle seg i Yngve; en lyshåret tennisspiller. Han spinnes inn i et nett av løgner ovenfor vennekretsen, og mest av alt ovenfor seg selv.

Johan Ehn: Hesteguttene (Mangschou. Oversatt av Morten Hansen)

1926: På et barnehjem i Tsjekkoslovakia trenes to unge gutter opp til å bli turnere. For å unnslippe endeløse treningsøkter og harde avstraffelser, rømmer de og finner seg arbeid på et omreisende sirkus. I det liberale Berlin begynner guttene å forstå hva de egentlig føler for hverandre samtidig som nazistene kommer til makten.

2014: Anton er nettopp ferdig med videregående. Han har fått seg jobb i Stockholms hjemmetjeneste, der en av brukerne han møter er den tause Alexander Kovac – en snart hundre år gammel mann som nekter å forlate kjøkkenet sitt. I leiligheten hans finner Anton ikke bare gamle fotografier av hester og sirkusartister, men også et brev fra Gestapo. Hva slags liv er det egentlig den gamle mannen har levd?