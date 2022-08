Yoko som Ono på lyrikklista

LYRISK: Noe overraskende finner vi Yoko Onos fruity diktsamling «Grapefrukt» - i Simen Hagerups gjendiktning - helt i toppen av lyrikklista for juli.

Snart 90-år gamle, japansk-amerikanske Yoko Ono er kanskje best kjent som John Lennons enke, men kan på egen kjøl se tilbake på et langt virke som avantgarde-kunstner, skribent, filmskaper, popartist og fredsaktivist. Ono har blitt beskrevet som «verdens mest kjente ukjente kunstner – alle kjenner hennes navn, men ikke hennes kunst».

Grapefrukt utkom opprinnelig i 1964 og regnes som et av de første eksemplene på konseptuell litteratur. Tekstene har ofte form av instruksjoner, performance-noter, som beskriver ulike performancer på en underfundig, ja, rent poetisk måte. Yoko Onos Grapefrukt har forbindelser til 60-tallets fluxusbevegelse (med røtter i dadaismen) og John Cages musikalske eksperimenter, men Onos instruksjoner tilfører sjangeren en egenartet lekenhet og en poetisk dimensjon.

Simen B. Hagerup (f. 1980) har studert i Bø, København, Paris og Stockholm. I tillegg til å ha gitt ut flere bøker med dikt og prosa, har han jobbet med oversettelse og litteraturkritikk.

– Gratulerer, Simen!

– Takk. Det er veldig fint at mange finner glede i denne lyse boka.

– Hvordan kom du over denne 60-årige diktsamlingen? Mange Beatles-fans har gjerne et problematisk forhold til Yoko?

– Jeg liker selvsagt Beatles, men for meg var det mer prog-rock fra 70-tallet, King Crimson, Genesis og Pink Floyd. Etter pandemi-perioden hadde jeg lyst å gjøre noe lyst, uten apokalypse tilnærming. Noe optimistisk, sprelsk om felleskapsprosjekter som motgift til en ellers dyster tid. Jeg diskuterte mulige gjendiktninger med min forlegger Bjørn Aagenæs i Kolon, og det var han som satt meg på sporet. Det takker jeg for.

Inspirasjon til Imagine?

– Men var Yoko ansvarlig for Beatles-oppbruddet?

– Nei, kanskje spesielt etter Peter Jacksons nylige Beatles-dokumentar, tror jeg stadig flere forstår at Yoko neppe var instrumental for dette. Tvert om tror jeg Yoko forløste mye hos John. Grapefruit var en av hans favoritter, og det hevdes at ikoniske Imagine ble skrevet med inspirasjon av nettopp denne boka. Grapefrukt handler jo nettopp om magien i å tørre forestille seg ting utenfor sementerte kapitalistiske tankemønster.

Også kritikerne har tatt samlingen til seg. Thula Kopreitan i NRK omtaler boka som grensesprengende: « – en dyp hyllest til fantasien. […] Jeg kunne sitert hele denne boka. Den er så vittig, merkelig og vakker at jeg skulle ønske jeg kunne ha glemt den, for så å kunne lese den på nytt.» Lignende hyllest gir både Maria Horvei i Klassekampen og Sindre Ekrheim i Dag og Tid. Fartein Horgar i Adresseavisen gir samlingen terningkast seks og skriver: «Grapefrukt fremstår like frisk og relevant godt over 50 år etter boka først ble utgitt.»

En ny samling med på lista

På juli-lyrikklista er det kun en ny svale. Helt på tampen finner vi til gjengjeld en debutant. Michelle Elisabeth Myklebust skildrer hvordan det oppleves å være innlagt i psykiatrien. Hvordan det føles å bli fratatt råderetten over sitt eget liv. Myklebust beskriver livet på innsiden av en psykiatrisk avdeling, på godt og vondt.

Boklista for lyrikk: Juli – 2022

(alle utgivelsesår)

Tittel Forfatter Forlag år Forrige mnd 1 Grapefrukt Yoko Ono - gjendiktet av Simen Hagerup Kolon 2022 (6) 2 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2015 (1) 3 Samlede dikt Hans Børli Aschehoug 1995 (7) 4 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (2) 5 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (3) 6 du og jeg Victoria Dalsberget Vigmostad&Bjørke 2022 (4) 7 Ute, langt der ute Edvard Hoem Oktober 2021 (9) 8 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (10) 9 du er nok Victoria Dalsberget Vigmostad&Bjørke 2021 (15) 10 Vandring gjennom årstidene med Hans Børli Hans Børli - i utvalg ved Gro Sissel Tveiten Aschehoug 2021 (13) 11 Duino-elegiar Rainer Maria Rilke - attdikta av Jon Fosse Samlaget 2022 (14) 12 Samlede dikt Gro Dahle Cappelen Damm 2022 (8) 13 Samlede dikt: Inger Hagerup Inger Hagerup Aschehoug 2015 (11) 14 Sommernatt ved fjorden Ketil Bjørnstad Aschehoug 2022 (Inn på ny) 15 Psykt låste dører Michelle Elisabeth Myklebust Lyrikkforlaget 2022 (Ny)