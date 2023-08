Wilma Lind løfter på sørlandske kniplingsgardiner i ny Rohde-krim

I Hanne Kristin Rohdes nye kriminalroman forflytter duoen Lind og Larsen seg fra Oslo til Risør. Men sørlandsidyllen slår snart sprekker.

– Når man drar dit, blir livet og alle problemer satt på vent, fordi det er så vakkert. Det er rosa roser og det dufter blomster, det er bølgeskvulp og måkeskrik, og du hører snekka. Men hva skjuler seg bak? Alle karakterene i boka har vært utsatt for en eller annen form for svik bak disse kniplingsgardinene, sier Hanne Kristin Rohde til NTB.

Kjærlighetssvindel er hennes sjette kriminalroman. Mens de fem andre foregår i og utenfor kommandorommet i Oslo-politiet, fant den tidligere politiinspektøren ut at hun måtte gjøre noe helt nytt.

– Da ble det Risør. Jeg har slekt derfra, og i 90-årsgave ga jeg min mor en tur dit. Vi hadde en historielos som viste oss rundt. Han tok oss med inn i et lite smug der en prostituert skulle ha blitt drept. På veggen sto det Knivstikkersmauet. Det var starten på boka.

«Åsted Norge»-svindel

Driveren hennes i alle Wilma-bøkene er enten temaer fra det hun så i politiet, eller fra utsiden. Denne gangen er utgangspunktet et par saker de hadde da hun deltok i «Åsted Norge», på TV 2. Én handlet om medisinprofessor Anne Berit Guttormsen, som ble lurt til å betale ut over 12 millioner kroner.

– Hun var villig til å stå fram. Det er helt rått. Hun hjelper jo så mange. Dette er en intelligent, oppegående kvinne. Det bare viser at det ikke er dumme, enfoldige mennesker som ligger nede som blir ofre, det er alle, og det skjer når vi minst venter det. Derfor kaller jeg det et innbrudd i hjertet, sier Rohde fast.

I arbeidet med boka fikk hun blant annet innsyn i flere av de falske bankdokumentene Guttormsen hadde, og fikk se noen av meldingene hun hadde mottatt.

– Det er en ren psykologisk hersketeknikk. Fra «Jeg elsker deg» til «Hvem er du?». Du blir forelsket i forelskelsen. Det er som dop – du må ha de kjærlighetserklæringene hver dag. Da sitter du i garnet.

Det var ikke noe annet da som fremsto som interessant for henne å skrive om, men hun fikk et dilemma.

– Om jeg hadde gjort boka til en ren kjærlighetssvindel, tror jeg leseren hadde sovnet. Du orker ikke å lese bare tekstmeldinger. Jeg måtte «spe» på med et drap, og få de to sakene til å gå sammen. Svindelen var det som drev meg, men jeg synes jeg fikk knyttet drapet inn i det. Det ble mange turer i skogen på det der, ler Rohde.

Lind & Larsen

I boka har de to etterforskerne et saftig oppgjør med visepolitimesteren, som fremstilles i et noe ufordelaktig lys.

Rohde forteller at vinklingen kom rekende på ei fjøl, da journalist Odd Isungset kontaktet henne om William Nygaard-saken. Hun ble intervjuet om hvordan hun opplevde seg forledet til å si at politiet hadde gjort alt som sto i en Kripos-rapport om saken.

– Da var jeg forbanna både på meg selv og på nivået over, som jeg mener feilinformerte meg. Selvsagt burde jeg ikke ha sagt at alt var gjort når jeg ikke hadde lest rapporten. Men det var ingen som ville vise den til meg fordi den lå nedlåst i en safe. Det er mennesker som jobber her, og vi gjør feil. Dette ønsket jeg å få fram også i den krevende relasjonen mellom Wilma og hennes sjef, sier forfatteren.

Mot slutten av fortellingen dukker det opp en tanke hos hovedpersonene om eget kontor utenfor politihuset på Grønland, der det står Lind & Larsen på døra.

– Jeg holder det litt åpent, både for meg selv og leserne. Jeg utelukker ikke at de kan bli en ellevill privatetterforskerduo. De har det som skal til, begge to. Så har jeg jo skrevet fem-seks bøker med beina i politiet. Når jeg begynner å kjede meg, må jeg gjøre noen grep.

Hun er også ferdig med den siste boka i ungdomsserien sin, «Hackemysteriet».

– Så går jeg svanger med en samtidsroman, men ikke spør meg hva den skal handle om. Kanskje jeg vil prøve å sette noe på papiret i sommer. Men nå har jeg jobbet så innmari i vinter, så jeg må ha litt fri, sier Hanne Kristin Rohde blidt fra sommerhuset utenfor Stavern.