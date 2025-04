Vinneren av Bokslukerprisen 2025 er Max Manus

Andreas K. Iversen vinner Bokslukerprisen 2025 for tegneserien Max Manus (Kagge forlag).

– Tusen, tusen hjertelig takk til alle som har stemt. Det er veldig, veldig kult. Jeg var ikke forberedt på det her i et hele tatt. Tusen takk til juryklassene som har stemt den frem som en superfinalist til å begynne med. Tusen takk til Foreningen !les som valgte ut boka til å bli med i antologien. Tusen takk til Foreningen !les som jobber så for leseglede – tusen takk til alle som jobber med bøker og leseglede. Det er veldig kult. Takk til Kagge, forlaget mitt, Karoline (kone) og familien. Tusen takk til alle som har lest den og likt den (Max Manus), sa en tydelig takknemlig og glad Andreas Iversen.

Andreas Iversen mottok i går Bokslukerprisen foran en fullsatt sal med unge lesere på Sentralen i Oslo, årets utdeling markerer 10 år med Bokslukerprisen.

To representanter fra juryklassene leste opp begrunnelsen for hvorfor Max Manus (Kagge) ble vinneren i jubileumsåret 2025. Her er et utdrag:

Dette er en bra bok, en av de beste av alle bøkene, vi koste oss da vi leste den og spenningskurven er godt fordelt. Flere av oss har lest boka mange ganger! Vi elsker boka, og ville ikke at den skulle ta slutt da vi leste.

Boka byr på mykje action, drama og spenning rundt kvar sving. Den bruker humor sammen med alvorlige ting, noe som gjør den både gøy og lærerik. Boken har mange detaljer, og det er lett å leve seg inn i den.

Fortellingen var spennende gjennom hele boka, og vi likte at forfatteren ikke overdrev det som skjedde. Me synes boka har ein god hovudperson, som me heier på. Å lesa boka var som å dra på ein reise tilbake i tid, samstundes som om det kunne opplevast som om det skjedde akkurat her og no.

Boka fanga interessa våre frå start til slutt. Me synes denne boka er ein fortjent vinnar fordi den er spennande og me lærer noko nytt. Det finnes heller ikkje så mange bøker om dette emnet for oss. Det skjer mykje, og den held oss interessert gjennom heile boka.

Det er kult at boka er basert på ein ekte historie. Det gjør at vi har lært mye om andre verdenskrig. Det var utrolig gøy å lære om andre verdenskrig gjennom en tegneserie. Illustrasjonene i boka var veldig bra, og det ble en kreativ måte å lære oss historie på. Forfattaren har klart meisterleg å fenga leselysten til barn som ynskjer å læra meir om motstandskampen i 2. verdskrig.

De øvrige superfinalistene var Villdyr av Håkon Marcus (Aschehoug), Gutta krutt og gledesdreperen av Alexander Istad og Espen Meling Sele (Cappelen Damm), Ulv Ulv av Elin Viktoria Unstad (Vigmostad & Bjørke) og Jakob på Vippepunktet av Nina Borge (Gyldendal).

– Alle superfinalistene er lest grundig av juryklassene og godt likt av mange elever. Det kommer tydelig fram i anmeldelsene og vurderingene av bøkene. Dette er de beste av mellomtrinnsbøker gitt ut i 2023/2024, men til slutt må det stå igjen en vinnerbok. Vi gratulerer forfatter Andreas Iversen med Bokslukerprisen 2025 for Max Manus, sa prosjektansvarlig for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Christian Goveia Jacobsen.

Juryklassene var:

7. trinn Klevstand skole, Telemark.

7A Skarpengland skole, Agder

6B Vestli skole, Oslo

6. klasse Valle skule, Agder

5A Nylund skole, Rogaland

6. trinn Sagvåg skule, Vestland

6. trinn Midtbygda og Harpefoss skole, Innlandet

5A Selnes skole, Troms

7.4 Elvetangen skole, Akershus*

Om Bokslukerprisen

Bokslukerprisen er en nasjonal leselystpris på mellomtrinnet i regi av Foreningen !les. Prisen har til hensikt å fremme lesing og leselyst, og å løfte frem norsk litteratur som utgis for aldersgruppen 10-12 år. Det er elevene selv som avgjør hvilke bøker som går til superfinalen, og det er juryklassene som avgjør hvilken bok som vinner Bokslukerprisen.