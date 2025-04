Sameproblemet vant Ungdommens kritikerpris 2025

Kathrine Nedrejord er tildelt Ungdommens kritikerpris for romanen Sameproblemet. Juryen mener boka utfordrer og vil skape debatt i lang tid fremover.

– Ååå det må jeg innrømme at jeg ikke så komme. Tusen, tusen hjertelig takk. Denne boken var ikke skrevet med dere i takene og jeg må si jeg ble veldig nervøs da jeg hørte dere skulle lese den. Jeg er veldig rørt og tusen tusen takk dette, sier Nedrejord etter å ha hørt juryens begrunnelse ifølge en pressemelding fra Foreningen !les.

De øvrige nominerte til prisen var Kyrre Andreassen med Ikke mennesker jeg kan regne med (Gyldendal) og Marit Eikemo med Vi er brødrene Eikemo (Samlaget). For tredje år på rad har elever i videregående skole deltatt i juryen og lest de samme bøkene som juryen for Kritikerprisen for voksne.

I motsetning til de to foregående årene, falt ikke juryenes valg på samme vinner.

Juryklassene var:

Alta vgs, VG2 Idrett, Finnmark

Fyllingsdalen vgs, VG2 Musikk, dans og drama, Vestland

Hamar katedralskole, VG1 Søm og tekstil, Innlandet

Nesodden vgs, VG2 Studiespesialiserende, Akershus

Nøtterøy vgs, VG3 Helse og oppvekst, Vestfold

Oslo katedralskole, VG1 Studiespesialiserende, Akershus

Steinkjer vgs, VG1 Kunst, design og arkitektur, Trønderlag

Juryens begrunnelse

Her er vi, ved veis ende etter åtte uker med mye lesing, masse diskusjon og mye sterke følelser. Noen har fullført sin første bok på fem år, mens andre har lest en bok de aldri ville valgt selv. Uansett har dette vært en reise vi aldri kommer til å glemme.

Etter fire timers diskusjon har vi i juryen kommet fram til en vinner.

De tre bøkene vi har lest skildrer alle det å bo på en mindre plass og de gir et innblikk i familierelasjoner. Alle tre har også relevant tema, men vinnerboka engasjerte oss aller mest. Den er tankevekkende og gjør at vi sitter igjen med noe.

Boka vi har gitt førsteplassen er skrevet på en måte som fanger oss og holder på oppmerksomheten vår fra start til slutt. Den er lett å lese, har en god flyt og god struktur.

Miljøskildringene og beskrivelsene er skrevet på en måte at det er lett å se for seg hvor vi er og hva som skjer. Det brukes originale virkemidler som vi mener har en god effekt på fortellingen.

Man hører ofte at det er viktig at en bok er tidløs, og vi tror denne boken kommer til å være relevant også om 10 år. Vi som ungdom synes at vinnerboken tar opp identitet på en måte vi kan relatere til.

Boken vi har valgt går imot mye man har hørt før og velger å sette foten hardt ned mot systemet.

Vi mener boken sparker opp døra for en debatt som vi har bruk for og som vi trenger i samfunnet vårt. Det finnes fremdeles mange fordommer mot samene i Norge i dag. Boken utfordrer det norske samfunnet på en kritisk måte. Dette synes vi er modig.

Selv om vi har lært om samenes situasjon på skolen, er det noe annet å lære om dette gjennom skjønnlitteratur. Det skaper en personlig forbindelse som vi faktisk tror kan endre holdninger.

Vi har aldri lest noe lignende.

Årets vinner av Ungdommens kritikerpris 2025 er Sameproblemet (Oktober forlag) av Kathrine Nedrejord.

Om Ungdommens kritikerpris

Ungdommens kritikerpris er en pris for skjønnlitterær samtidslitteratur, delt ut av elever i videregående opplæring. Prisen administreres av Foreningen !les og støttes av Utdanningsforbundet, Den norske forleggerforeningen og Norsk kritikerlag. Dette er den tjuende gangen prisen deles ut.

Les mer på ungdommenskritikerpris.no