Vinnere av Augustpriset

Mandag kveld ble Augustpriset 2021 – den svenske Brageprisen – delt ut på Södra Teatern i Stockholm.

Vinnerne i år – med juryens begrunnelse – ble som følger:

Årets skjønnlitterære bok

Eufori. En roman om Sylvia Plath, Elin Cullhed, Wahlström & Widstrand

I sin litterære fantasi lar Elin Cullhed leseren blir nært kjent med det kreative og levende mennesket, Sylvia Plath. Ved hjelp av livsbejaende og heftig prosa beskriver boken hvordan et poetisk geni sliter i husmorrollen og hvor drømmer og desperasjon føder hverandre. Med Eufori tar et forfatterikon sete i vår tid – med tekstens bankende hjerte oppdager også leseren seg selv.

Årets sakprosabok

Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning , Nils Håkanson, Nirstedt/litteratur

Fjodor Dostojevskij, Jane Austen, Karl Marx og Toni Morrison har alle det til felles at de er oversatt fra andre språk til svensk. Det har også Harlequin-bøkene og Bibelen. I Dolda gudar tar Nils Håkanson oss på en omfattende reise i oversettelsenes verden og setter oversetteren i sentrum. Med finesse, humor og en smittende interesse for språk og stil, viser han hvordan synet på oversettelser og oversetterens rolle er blitt forandret gjennom ulike tidsepoker. Men en sak er uforanderlig – oversettelsen er helt sentral for tekstens vei til leseren, nesten som et eget litterært verk.

Årets barn- och ungdomsbok

Nattkorpen, Johan Rundberg, Natur & Kultur

Johan Rundbergs historiske thriller Nattkorpen. I serien om detektivduoen Månvind og Hoff, forflyttes leseren tilbake til et stinkende og sjaskete Stockholm. Boken leker i format av en kriminalroman, og gir den utsatte barnehjemsjenta Mika bevegelsesfrihet og blikk til å kunne løse krimgåter kun fordi hun er uunnselig. En fortettet rolletegning gir et treffende og berørende bilde av 1880-tallets harde levekår for sårbare, uønskede barn. De rike, utførlige Stockholmskildringene levendegjør en svunnen tid og vekker spørsmål om personlig ansvar og tyngende samfunnsstrukturer.