Vind, storm og orkan

Stormen

Tornadoen

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Handlingen i bok 2 i Lucinda Rileys serie «Syv søstre» er lagt til Norge, og boken har tittelen …? Stormens søster

Orkanens herjinger

Vinden gir svar

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål «Tatt av vinden» er en klassiker både mellom permer og på lerret. Men hvem skrev romanen? Harper Lee

Margaret Mitchell

Pearl S. Buck

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål En av bøkene om Pelle og Proffen het «Etter orkanen». Og du husker jo hvem forfatteren var? Tom Egeland

Gunnar Staalesen

Ingvar Ambjørnsen

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål «Stormfulle høyder» ble skrevet av en av søstrene Brontë. Hvilken? Anne

Charlotte

Emily

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål Hva slags storm fortelles det om i Joseph Conrads sjøroman fra 1902? (Tips: Også tittelen på boken.) Orkan

Syklon

Taifun

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Hva heter Ken Folletts romanserie med handling fra England på 1100-tallet? Stormens øye

Stormenes tid

Strormfulle dager

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Hvem skrev krimromanen «Alle orkaners mor»? Chris Tvedt

Gert Nygårdshaug

Jørgen Brekke

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Og hvilken produktiv forfatter skrev for omtrent ti år siden romanen «Dagen skal komme med blå vind»? Levi Henriksen

Gert Nygårdshaug

Carl Frode Tiller

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål «Det blåser fra Dauingfjell» er en norsk klassiker. Av hvem? Sigurd Hoel

Trygve Gulbranssen

Knut Hamsun

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål I hvilken klassiker tar en syklon med seg lille Dorothy og hunden Toto til et eventyrland langt hjemmefra? Drømmen om Narnia

Trollmannen fra Oz

Peter Pan

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål Og til slutt: Diktsamlingen «Vindene» kom i 2018, og i er slekt med forfatterens andre samlinger «Skogene» og «Elementene». Hvilken forfatter? Øyvind Rimbereid

Geir Gulliksen

Morten Claussen

