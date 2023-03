Ville gi rampelys til sjøvettene

BARNEBOKPROFILEN: – Kystmytologien er et naturlig tema for meg - vokst opp i havgapet som jeg er, forteller Maria Lillebo.

Maria Lillebo (f.1982) er fra Kristiansund og bosatt i Oslo. Hun jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver for Deichman Bjørvika. I 2019 debuterte hun som forfatter med bildeboken Oscar Wildensky og den fantastiske gå-seg-bort-dagen. Denne våren er hun aktuell med eventyrboka Aria og monstertåken, hvor drauger, gjenferd og monstre står i sentrum.

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Sitatet av Joseph Campbell, «I grotten du frykter ligger skatten du søker», ble et slags utgangspunkt. Jeg har lyst å fortelle små og store at det kan lønne seg å trosse egen frykt. Der ligger ofte de største belønningene. Kystmytologien er et naturlig tema for meg – vokst opp i havgapet som jeg er. Jeg er veldig inspirert av nordmøre og norsk kysthistorie og ville gjerne gi rampelyset til sjøvettene våre. Alle kjenner til trollet, huldra og nøkken, men Marmælen, Draugen og Hafgufa er nesten glemt. Men bare for noen generasjoner siden var de en naturlig del av hverdagen.

– Tre barnebok-favoritter:

– Lille Frosk av Jakob Martin Strid, Matilda av Roald Dahl og «Nordlys»-serien til Malin Falch.

– Hvordan jobber du?

– Jeg jobber analogt med fargeblyanter, maling og pastellkritt. Alt mulig egentlig, så lenge jeg blir skitten på hendene. Jeg vet at jeg ville spart meg mye tid hvis jeg hadde gått over til å jobbe digitalt, men jeg er altfor fan av ekte papir.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Fra Aria og monstertåka må det bli illustrasjonen på de første to sidene, der vi først får se Dovrefjord, og hvor sprø folk blir av monstertåka…

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Ingen over, ingen ved siden av: Ronja Røverdatter av Astrid Lindgren. Fra første stund var jeg hekta, og følte oppriktig at det var laget en film om meg. Jeg trodde jeg var henne, kledde meg som henne, og oppførte meg som henne fra jeg var 7 til 10 år.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Heksen Baba Jaga fra Mumbo Jumbo blir kjempestor av Jakob Martin Strid. Og jeg ville spurt henne om jeg ikke kunne få kjøpt huset hennes på hønseben.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Før: Ronja Røverdatter, men nå: Hermine Grang.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– En usannsynlig helt, følelser, mysterier og spenning, med en lykkelig slutt.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Forutsatt at jeg fikk min egen tryllestav – på eventyr med Potter.