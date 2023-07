Vil ha høstles, juleles og vinterles

DAGENS SOMMERGJEST: Kagges markedsansvarlig Elizabeth Nome vil ha lesekampanjer hele året – også for voksne.

Elizabeth Nome jobber til daglig som markedsansvarlig i Kagge forlag. Men om det var henne som var kulturminister ville hun sørget for å innføre lesekampanjer til alle årstider – også for voksne.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Jeg har allerede tilbragt en deilig uke i Piemonte sammen med kjæresten min og familien hans. Resten av ferien er i Norge, først på Høgevarde og deretter på hytta i Portør ved Kragerø.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Morgenbad, hjemmelagde rundstykker til sen frokost, mulighet til å ligge pal med en bok i sola, samt den store Nome-festen, som er den årlige feiringen av alle i familien som har hatt og skal ha bursdag, gjerne inkludert leker, quiz og god mat. Og mest av alt tid med dem jeg elsker å tilbringe den med, kjæresten min og de til sammen fire barna våre, venner og familie.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg ble ordentlig grepet av den illustrerte romanen Alison av Lizzy Stewart. Det er en coming of age-fortelling om kunst, frigjøring, kjærlighet og vennskap, som jeg synes klarer å gjenspeile livets kompleksitet på en vakker og stemningsfull måte. Det gjorde også veldig inntrykk på meg å lese vår egen utgivelse Detransition, baby, av Torrey Peters. Jeg koste meg skikkelig samtidig som jeg ble mye klokere.

– I løpet av sommeren (vi kan fortsatt kalle august sommer selv om bokhøsten er i gang, sant?) ser jeg frem til å lese Alle mot alle av Agnes Ravatn. Digger hennes skarpe skråblikk og glimrende penn. Og for å holde meg til Samlagets utgivelser, så kan jeg nesten ikke vente til sønnene mine og jeg kan lese den nye boken til Maria Parr sammen. Bokbunken består ellers av mange kommende bøker fra Kagge, deriblant Skogen av Anne Sverdrup-Thygeson, som jeg gleder meg veldig til.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Fraværsmelding er på, men jeg sjekker innimellom.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Føles ikke som sommer uten en kveld med reker og en god riesling.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Da jeg begynte på Blindern møtte jeg kjærligheten, sånn vennemessig. Fire helt skjønne venninner som jeg soleklart ville delt ethvert måltid med. Etter studiene dannet vi et venne-AS som lever i beste velgående. Vi tjener ingen penger, men har samtaler gående hele tiden og jevnlige møter, til tider også på Teams hvis tiden er knapp. Hver sommer pleier vi å dra på ferie med kjærester og barn og herregud, for et herlig kaos det er. Egentlig pleier jeg å si at de er min valgte familie, så sånn sett er det litt snikete å ta dem med her. Hvis det ikke var dem drømte jeg nettopp at Michael Jackson lærte meg, og tre andre helt tilfeldige folk, å danse perfekt moon-walk. Det ville også vært et bra alternativ.

– Ditt beste ferieminne?

– Jeg har egentlig ikke ett ferieminne som stikker seg ut. Tror jeg må si at det aller beste minnet er følelsen av at sommeren varte evig. Mamma var lærer og ved skoleslutt hvert år ble den gamle, blå kassebilen fylt til randen før vi kjørte til hytta vår og ble der i to måneder. Jeg kan ikke huske at jeg forholdt meg til tid i det hele tatt, bare at jeg badet, var sammen med familien min, lekte, leste bøker og Donald, kjedet meg og badet mer. Og da vi kom hjem igjen, alltid veldig sent (etter at foreldrene mine helt sikkert hadde styrt masse for å stenge hytta innser jeg nå), var det plutselig blitt helt mørkt om natten.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Vil gjerne gi blomster til alle dyktige kolleger i salgs-, kommunikasjons- og markedsavdelingene i forlagene. De nevnes ikke så ofte i takketaler, men står for en stor og viktig del av litteraturformidlingen overfor lesere, bokhandlere, journalister og arrangører.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville i alle fall økt innkjøpsordningen for sakprosa noe voldsomt. Sørget for at alle skoler hadde et ordentlig skolebibliotek og bibliotekar. Tenk bare på hvor avgjørende bibliotekaren er for mange barn i barnelitteraturen. Sommerles er et konsept som virkelig har økt lesegleden hos mine barn og klassekameratene deres. Lærerne bruker det aktivt og det blir enkelt å oppfordre barn til å lese i ferien. Jeg vet at det ikke er kulturministeren som har satt i gang Sommerles, men hvis jeg hadde vært det ville jeg kjørt på med Høstles, Juleles og Vinterles også, og brukt penger på å utvikle en voksenversjon i samme slengen.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– For videregående elever ville jeg akkurat nå ha satt Maskiner som tenker av Inga Strümke på pensum. Hun formidler på enestående vis hva kunstig intelligens er og både hvilke problemstillinger og muligheter som finnes. Ellers tror jeg ikke at det finnes én bok for alle, men at det er avgjørende å møte mennesker som kan hjelpe til å finne ut hva som skaper leseglede hos akkurat deg.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Nordmenn leser mer enn noensinne!»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Som gjest på din sommerhytte: får man frokost uten å ta morgenbad?.

– Nei.