Utlyser skrivekonkurranse for julehefte

– Kanskje vinner du ikke førstepremien, men det er gode sjanser for å komme på trykk og få et honorar.

– Årets utgave av Sagenejul skal inneholde den samme miksen som fjorårets utgave – en blanding av historisk og relevant stoff, skjønnlitteratur, sakprosatekster og intervjuer. Vi håper å få mange bidrag i alle sjangre – både fra historiske Sagene/Torshov og Sagene/Torshov i dag. Og tekster av høy litterær kvalitet. Det bor mange forfattere i Bydel Sagene som vi håper vil bidra til at juleheftet får den litterære kvaliteten vi ønsker, forteller Anne Britt Granaas, forlagssjef i Motor forlag.

I fjor utga Motor forlag utga i fjor det lokale julheftet Sagenejul. Det ble trykket i to opplag, på totalt 3000 eksemplarer, og vil fremover utkomme årlig.

Nå utlyser forlaget en skrivekonkurranse etter litterære juletekster, hvor førstepremien blir tildelt 15 000 kroner, andreplass får 10 000 kroner og tredjeplass mottar 5000 kroner.

– De tre pengepremiene er lokale kulturmidler fra Bydel Sagene. Det skal bli spennende å se hvor mange lokale forfattere som vil bidra. Vi ser også etter to lokale forfattere som kan tenke seg å sitte i juryen, sier Granaas.

Hittil består juryen av redktør Gro Røde, historiker i Arbeidermuseet/Oslo Museum, Frid Hamsun fra Deichman Torshov og Espen Munkebye fra Sagene bokhandel.

Oppfordrer unge til å skrive

– Vi håper også at unge folk som har vokst opp i bydelen, og som kanskje ikke har skrevet noe før, vil bidra med å skrive om sine opplevelser av jul. Gjerne også ungdom fra andre kulturer og tradisjoner. Hvordan oppleves den norske julefeiringen for dem som ikke feirer jul? Og eldre som husker hvordan jula var før … Alle tekster er av interesse, og selv om vi ønsker at juleheftet først og fremst skal være et hyggelig lyspunkt i julefeiringa, er det også viktig at det inneholde tekster til refleksjon og ettertanke, sier Granaas.

Hun legger til at selv om det tre pengepremier som er utlyst, er det mulighet for at flere tekster blir tatt inn i juleheftet.

– Jeg vil også presisere at selv om det er tre pengepremier som er lyst ut, vil forlaget selvsagt gjerne honorere en rekke flere bidrag dersom vi er så heldige å få inn så mange gode tekster som vi håper på. Juleheftet skal bli en årlig tradisjon i mange år fremover, så drømmen er å få inn langt flere gode tekster enn det vi får plass til i årets hefte. Kanskje vinner du ikke førstepremien, men det er gode sjanser for å komme på trykk og få et honorar.