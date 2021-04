Vi som elsker Amerika

Apropos presidentvalget: «The two real political parties in America are the Winners and the Losers. The people do not acknowledge this. They claim membership in two imaginary parties, the Republicans and the Democrats. (..) For some reason I have almost always supported the loosers», skrev forfatteren i essaysamlingen «Wampeters, Foma & Granfalloons». Forfatteren satt i krigsfangenskap i Tyskland. Hans kanskje mest berømte bok heter på norsk Slaktehus-5. Men hva heter forfatteren?