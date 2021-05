Vi har sola og snart e det sommer.

LYRISK: Dagen før dagen. Atter en aparte 17-mai feiring står for døren. Værvarselet er sånn passe, men flere steder nordover blir det pent. Våren er i alle fall her.

Vi er mange med røtter i nord som har det i genene: Når våren kommer, lengter vi hjem så det gjør vondt i hjertet. Slik er det bare. Hvert et eneste år. Pandemien forsterker lengselen, men den blir heldigvis lettere å bære nå som vi får lyset med oss.

Få beskriver gleden over den korte, hektiske Nordlandsvåren bedre enn visedikteren Halvdan Sivertsen (f. 1950). Visa Nordaførr er fra albumet med samme navn og som utkom i 1979. Visa ble i 2017 stemt inn på tredjeplass under Dagbladet og Bjørnsonfestivalens kåring av Norges aller beste sangtekster etter 1945, kun slått av vinneren, Erik Bye med Vårherres klinkekuler, samt Joachim Nielsens To fulle menn.

Ola Bremnes (red.) gav i 2016 ut den svært fortjenestefulle Nordnorsk Sangbok (Kagge). Her er selvsagt Nordaførr med. Bremnes skriver:

«Halvdan Sivertsen er Bodø-væring med svært mange populære sanger i katalogen. Alle er skrevet på nord-norsk dialekt med universell appell. Denne svært vakre visa hørte jeg for første gang i 1979 på en konsert med Halvdan i Konserthuset i Oslo. Siden var ikke verden helt den samme …»

Her hører du Halvdan framføre vårvisa; «han e lang vinter’n men ikke evig«.

Nordaførr

Alt det du vet om e vinter’n som tappa dæ tom

og natta som vet den har vunne.

Du har TV’n og tankan dæ sjøl og et rom,

og liv som har levd og forsvunne.

Du vet det e været som hold dæ førr narr,

men du kjenn ingen ansikta i januar

Og du lengta mot lyset fra mørket om morran.

og fra frosten som frys fast i såran.

Jo da du vet du har venna, at du har det bra,

men tengan e tøngre å bær på.

Du e ensom og hjelpelaust nordaførr da,

det e langt inn te hjerta med klær på.

Du kunn ha gådd ut men korhen sku du gå,

så håpa du heller at nå’n banka på.

Jo det vet å bit fra sæ det landet vi lev i.

Han e lang vinter’n men ikke evig.

Førr nu e det vår her i byen og gatan e bar

Det spire og gror i landet,

og det gjør oss takknemlig førr det som vi har

og vi trur på oss sjøl litegranne.

Det hende vi tell og med føle oss fri,

Vi vet vi e hjemme og her ska vi bli

Vi e sterk og kan ta ka som helst når det kommer,

Vi har sola og snart e det sommer.