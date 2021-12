Vi er i gang!

Strawberry Publishings første norske skjønnlitterære debutant vinner pris. Mathias Haven debuterte i høst med novellesamlingen «Kjærlighet i Minnesota».

Boken har fått god mottagelse og i går vant Mathias Haven prisen for Årets litteratur under utdelingen av Subjektprisen for 2021.

– Det føles først og fremst ganske uventet. Som debutant er det ikke priser som ligger først i tankene, men det er utrolig hyggelig, medgir en glad Mathias Haven.

Juryens begrunnelse

«Årets litteratur klarer til tross for sin korte lengde å dra leseren gjennom hele følelsesregisteret. For selv om karakterene mangler både tilhørighet og tilknytning, klarer forfatteren å skape et tydelig fellesskap mellom bokens to permer. Vinneren er både lett og tilgjengelig. Historien sirkler seg rundt personlige fortellinger, men har også en tydelig samfunnsaktuell forankring. Gjennom en rekke utilpasse individer settes den amerikanske drømmen her under lupen. Men vinneren forsøker ikke å fortelle den store fortellingen om denne klisjéen, snarere dykker boken ned i utvalget. Slik åpner vinneren for en dypere forståelse for individene i dagens USA.»

Undervurdert humor

– Det mest bemerkelsesverdige med Kjærlighet i Minnesota er hvordan språket hele tide veksler mellom det komiske og det tragiske – latter og svartsynte erkjennelser følger like etter hverandre, og noen ganger samtidig. Humor kan være er undervurdert størrelse i skjønnlitteraturen, den blir ofte ikke tatt helt alvorlig, men i disse novellene utgjør den en nødvendig del av fortellingen, i form av odde karakterer, pussige dialoger og absurde hendelser. Med denne debuten åpner Haven døren til et forfatterskap det skal bli interessant å følge fremover, fastslår redaktør i Strawberry Publishing, Markus Midré.

Vellykket start av forfatter-inkubator

Administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Even Henriksen, applauderer prisvinneren og gleder seg til fortsettelsen:

– Denne smakte godt, Mathias. Og denne fortjente du! Mathias Haven er vår første skjønnlitterære debutant, så dette lover veldig godt for veien videre til å bli den beste inkubatoren for norske litterære talenter. Vi er i gang!