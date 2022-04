– Vi er i en unik posisjon

Fredrik Berentsen gjør comeback i bokbransjen, og tror på store vekstmuligheter for Bibelselskapet Verbum.

Det er ti år siden Fredrik Berentsen forlot bokbransjen. Da hadde han femten år bak seg som medeier i forlaget Press og senere som markedssjef i Schibsted. Nå er han tilbake, i salgs- og markedssjef-rolle i Norges eldste forlag: Bibelselskapet Verbum.

Han kommer tilbake til en helt annen bransje enn den han jobbet i under sin forrige forlagsrunde:

– Da jeg kom inn i forlagsbransjen første gang, i Press i 1997, hadde vi i prinsipp 500 salgsmuligheter – altså 500 enkeltbokhandler. Da jeg sluttet i Schibsted i 2012 var det et dusin kjeder. Nå er det i hovedsak to store kjeder å selge inn til: ARK og Norli. Selv om det sies at du også kan kontakte butikker lokalt, er virkeligheten at alt er mer sentralstyrt. Skal du få det til i bokhandel, er du avhengig av sentrale innsalg, enten til kampanje eller til sortimentet i kjeden, sier Berentsen og legger til:

– Samtidig finnes det så mange dyktige folk ute i bokhandel. De er førstelinja som kulturformidlere. De er de blant de viktigste kulturarbeiderne vi har i landet. Kontakten med dem er helt avgjørende, fordi de er kunnskapsrike og formidler litteraturen til sluttbruker. De folka må vi verne om.

Vil bredde utgivelsene

Det er dette landskapet han og Bibelselskapet Verbum nå for alvor skal gå løs på:

– Vi har i dag stor omsetning utenfor bokhandel. Vår hovedbase har tidligere vært kristenbokhandlene. Etter at VIVO gikk overende, har mye av dette naturlige grunnlaget forsvunnet, selv om mange av de samme nøkkelfolka fremdeles er der ute. Brorparten av vår omsetning i bokhandel er kun gjennom 10 butikker. De drives av svært dyktige og dedikerte mennesker. Samtidig sier det meg at vi har store vekstmuligheter utenfor denne nisjen.

Berentsen understreker at disse vekstmulighetene ikke bare er ambisjon, men er tuftet på tydelige vurderinger av norske leserne:

– Livets store spørsmål gjelder alle. Hva gjør livet meningsfullt, finnes Gud, hvordan skal jeg forholde meg til døden, sånne ting. Det er spørsmål som føles viktigere dess eldre jeg blir, og det tror jeg gjelder folk flest. Jeg tror mange er nysgjerrig på disse spørsmålene, langt flere enn de som er tilknyttet kirken. Dette griper inn i alles liv og i samfunnet, enten du er klar over det eller ikke. I denne nisjen ønsker vi å overraske med utgivelser på vår liste framover.

Nødvendig bakteppe

Likevel er det ingen tvil om at det er Bøkenes bok, Bibelen, som utgjør ryggmargen i Bibelselskapet Verbums virksomhet. 50 000–60 000 bibler i året selger forlaget hvert år, og man begynner nå også sakte med sikkert å nærme seg den nye bibelutgivelsen, Bibel 2024.

– Vi må tenke på at Bibelen griper inn i mye av hva vi tar inn rundt oss. Alf Kjetil Walgermo beskriver dette veldig godt i innledningen til sin bok Røff guide til bibelen (Samlaget): «Ein må ikkje vere religiøs for å oppdage at bibelkunnskap framleis er viktig for å knekke ein del av kodane i samfunnet, i språket, kunsten og kulturen. Litteraturen, musikken og den bildande kunsten har gjennom tidene drukke så mykje av bibelske kjelder at manglande bibelkunnskap kan bli ei vesentleg hindring for kunstopplevinga. Og tenk berre på populærkulturen. Fleire av dei mest populære TV-seriane er spekka med bibelsitat og bibelallusjoner. Vi risikerer å gå glipp av mykje dersom Bibelen er ukjent for oss». Walgermo har veldig gode poenger. – Vår kristne og humanistiske arv er rett og slett uforståelig uten Bibelen, og det handler ikke bare om kulturarven, men også samtidens politiske konflikter, fastslår Fredrik Berentsen.

– «Underdog»-posisjonen som «kristenbok-forlag» digger jeg. Men som Walgermo påpeker, er det ingen grunn til å oppleve det som begrensende. En viktig jobb for meg, og for oss, er å få bokhandlerne til å forstå hvor mye penger som ligger i denne nisjen – mange gamle VIVO og Bok & Media-bokhandlere er veldig klar over nettopp det. Bøkene vi i hovedsak jobber med, er dessuten svært lite prissensitive. Vi ser at det knapt har betydning for salgstallene hvorvidt bøkene våre selges til fullpris eller til 99 kroner.

Klare vekstambisjoner

– I Bibelselskapet Verbum er vi i en unik situasjon. Vi har i utgangspunktet en svært solid kundebase gjennom våre egne salgskanaler på nett med 750 000 unike brukere. Samtidig har vi store vekstmuligheter gjennom å utvide boksatsingen vår, tiltrekke oss nye og spennende forfatterskap, og utvide samarbeidet med bokhandlerne, sier Berentsen. – Ikke minst skal vi ta høytidene våre tilbake, og utgi gode bøker opp mot jul og påske. Og av det store bibelsalget vårt, skjer nesten ikke noe via bokhandel i dag.

At Bibelselskapet Verbum mener alvor med sine vekstambisjoner fikk vi et prov på rett før jul. Da kjøpte de Vårt Land forlag, med 70 bokutgivelser og tilhørende forfatterskap. Både forlagssjef Arne Christian Konradsen og Fredrik Berentsen lover at det ikke stopper med dette, og sier «de har noen andre forlag i kikkerten» – uten konkret å ville røpe hva som blir neste trekk.

Som en hjemkomst

– Min tidligere erfaring fra forlag kommer godt med. Jeg har fått lov til å jobbe med et bredt spekter av utgivelser og forfattere – fra Carsten Jensen i Press til Khaled Hosseini i Schibsted – før jeg sluttet i forlagsbransjen i forrige runde, forteller Fredrik Berentsen.

Helt borte fra bokbransjen har han riktignok ikke vært. De siste ti årene har han jobbet mye med pliktigvarer, med bokhandel som viktig kanal.

– Erfaringen min fra mange års arbeid med Frelsesarmeen fikk øynene mine opp for hvor mye spennende det går an å få til i denne nisjen av bokbransjen. Da jeg jobbet i Press, solgte vi 150.000 av boka Kraft. Senere har jeg fått jobbe med Frelsesarmeen på flere bøker og mange andre typer produkter, også i andre kjeder enn bokhandel. Det har vært veldig spennende og givende, smiler Berentsen.

– Du kan si at jeg har fulgt med litt fra sidelinjen, men det kjennes godt å være tilbake for fullt. Jeg tjuvstartet litt og fikk med meg Brageprisfeiringen før jul. Jeg vet det kan høres ut som en klisjé, men det føltes som å komme hjem igjen.