Fra Skill til Bokklubben

Arnbjørn J. S. Marklund er ny medlems- og markedssjef i De Norske Bokklubbene: – Ønsker at flere skal unngå å havne i “scrolle-fella” på mobilen.

Med ny strategi for Bokklubben i en digital verden og med ambisjon om å få nordmenn til å lese mer, ansetter De Norske Bokklubbene Arnbjørn J. S. Marklund som ny medlems- og markedssjef.

Marklund kommer fra en rådgivende rolle i IT-konsulentselskapet Skill Solutions. Tidligere har han hatt ledende stillinger i blant annet Kahoot!, Schibsted og TIDAL.

– Umulig å si nei

– Tiden i Skill ble langt kortere enn planlagt, men det var helt umulig for meg å si nei til Bokklubben. Spesielt når jeg innså at dette faktisk var min mulighet til å påvirke fremtiden for norsk bokbransje. Jeg har lang fartstid fra å optimere kundereiser til kjente abonnementstjenester. Dette er en erfaring jeg ønsker å ta med meg inn i Bokklubben, sier Arnbjørn J. S. Marklund.

Bokklubben-direktør Ingeborg Volan er glad for å få Marklund med på laget:

– Bokklubben har 60 års erfaring med å spre leseglede og kvalitetslitteratur til det norske folk. Både oppdraget og merkevaren er slitesterkt. Nå står vi i en spennende endringsprosess der vi skal gjentolke dette på måter som passer for dagens digitale brukervaner. Vi skal hjelpe våre medlemmer til å lykkes med sine leseprosjekter, og medlems- og markedssjefen spiller en svært viktig rolle i dette arbeidet. Jeg er utrolig glad for å få kompetansen og kreativiteten til Arnbjørn Marklund inn i Bokklubben.

Setter dagsorden

Arnbjørn J. S. Marklund ser frem til å skape leseglede for nye generasjoner medlemmer:

– Litteratur er viktig. Det skaper følelser og setter dagsorden. Som travel småbarnsfar innser jeg litt på nytt hvor viktig det er med litteratur. For det første trenger jeg selv et kvalitetsfylt avbrekk fra hverdagen. Her har litteratur blitt et bevisst valg for å unngå å altfor ofte havne i “scrolle-fella” på mobilen. For det andre har det blitt utrolig viktig for meg å oppleve de gode historiene i bokform sammen med barna. De sitter nok foran skjerm de også. Å skape følelser og substans gjennom høytlesning på sengekanten og lydbok i bilen, skaper glede og samhold som ikke kan oppnås med nettbrett og gaming. Dette er personlige erfaringer og følelser jeg har lyst til å dele med flere. Det er her Bokklubben faller på plass som den perfekte brikken i livet mitt. Og jeg er nemlig ikke alene om dette. Her er det et marked.

Ny vekst?

Det slutter Bokklubben-direktør Ingeborg Volan seg til:

– Nordmenn er glade i å lese, og svært mange ønsker å lese mer. Ikke minst er mange opptatt av å gi barna gode lesevaner. Samtidig er et Bokklubben-medlemskap i bunn og grunn et abonnement på leseglede – og abonnementsmodeller er mer vanlig enn noen gang tidligere. Det gir et svært godt grunnlag for å skape ny vekst for Bokklubben, sier hun.

Arnbjørn J. S. Marklund starter i Den Norske Bokklubben 2. mai 2022. Marklund er den første nyansettelsen Ingeborg Volan har gjort som administrerende direktør i Bokklubben etter at hun overtok etter Kari Møller som gikk av med pensjon 1. februar.