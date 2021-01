Topper Boklista: – Vi er forferdelig stolte av boka

«Hele Norges hundetrenere» Maren og Jørgen Rørvik går rett inn på førsteplass på generell-Boklista. – Dødskult, sier de selv.

– Det er jo helt utrolig rått. Dødskult. Vi er forferdelig stolte av den boka, sier Jørgen Rørvik når han får høre nyheten om at boken Best sammen (Aschehoug) går rett inn på førsteplass på Boklista for generell litteratur (se listen lenger ned i saken).

Hundetreningsboken er skrevet sammen med kona Maren Rørvik, og de to er virkelig også best sammen, da de svarer telefonen sammen for å snakke om boken.

– Når man skriver boka tenker man ikke at mange vil lese den. Det er litt det samme som med TV-programmene, hvor man blir like overrasket hver gang mange ser på. Det er utrolig stas, sier Maren, som er kjent fra en rekke TV-produksjoner, som «Valpeskolen» på NRK.

– Du blir ganske godt kjent med oss

I en tid hvor «alle» skaffer seg hund, er det ikke uforståelig at flere også har skaffet seg boken til «hele Norges hundetrenere». Maren tror at kjøperne vet de får en bok med et forståelig budskap:

– Mange har jo skaffet seg hund i det siste, og mange har ventet på en bok fra oss. Nå er den endelig her, og den formidler hundetrening på en enkel og hyggelig måte. Jeg tror også mange regner med at de kommer til å skjønne denne boka.

Jørgen legger til at boken dessuten er svært underholdende:

– Boken har et forståelig språk og benytter seg av en positiv tilnærming. Dette er jo ikke en ren hundetreningsbok, men en salig blanding av våre tanker om hundehold, tips til trening og personlige historier. Du blir ganske godt kjent med oss.

– Lek deg til lydighet

– Det skal være enkelt og moro å trene hund, og vi vil at folk skal bli inspirert i å legge litt mer i forholdet til hunden sin – enten man har en sofahund eller en jegerhund, sier Jørgen. Og Maren er enig:

– Det å trene en hund skal være enkelt og veldig fint. Og om man gjør en liten ekstra innsats oppstår det noe helt magisk. Jeg tror og håper mange vil lese boken og tenke: «Dette får vi til».

– Hvis dere skal komme med ett tips til nybakte hundeeiere, hva vil det være?

– Les boka Best sammen, ler Jørgen.

– Men sånn på ordentlig er det ikke et dumt råd. Om man er førstegangshundeeier sier boken mye om hva man skal investere av tid og kjærlighet. Men et ordentlig tips er kanskje at du kan leke deg til lydighet. Hvis du har det gøy med hunden din under treningen, vil det skje bra ting, sier Jørgen, og Maren legger til:

– For å finne ut hvordan hunden skal lære noe, kan du tenke så enkelt som hvordan ville du gjort det med et barn? Hunden forstår mye menneskespråk, siden de lever så tett på oss. Man kan være ganske naturlig og få gode resultater.

Men i kor legger de til slutt til:

– Og meld deg på valpekurs i ditt nærmiljø!

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 3 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lars Mytting Hekneveven Gyldendal 1 17 2 Romy Hausmann Elskede barn Cappelen Damm 3 3 3 Tracy Rees Timeglasset Cappelen Damm 2 3 4 Roy Jacobsen Bare en mor Cappelen Damm 8 17 5 Lars Mæhle Sjøuhyret: Dinosaurgjengen: 6 Kagge 4 3 6 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm 5 17 7 Cilla & Rolf Börjlind Frossent gull Gyldendal 10 2 8 Edvard Hoem Felemakaren Oktober Inn på nytt 9 8 Neville Astley Peppas vintereventyr Gyldendal 7 3 10 Kiley Reid Litt av en tid Aschehoug 6 2 11 Karin B. Holmqvist Lettkledd i trykkammeret Vigmostad & Bjørke Ny 1 12 Christy Lefteri Birøkteren fra Aleppo Gyldendal 11 3 13 Alex Schulman Overleverne Gyldendal Ny 1 13 Jørn Lier Horst Sak 1569 Capitana 15 18 15 Frida Nilsson Apestjernen Aschehoug Ny 1

Boklista for generell litteratur – Uke 3 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Maren Teien Rørvik m.fl. Best sammen Aschehoug Ny 1 2 Jann Post Et steg foran: Veien til varig løpeglede Vigmostad & Bjørke Ny 1 3 Bente Josefsen Sukkeravhengig? Gyldendal Ny 1 4 Ingunn Myklebust #bystrikk no. 5 Pitch 1 3 5 Espen Hammer USA: En supermakt i krise Kagge 2 3 6 Berit Nordstrand Ren nytelse Gyldendal 3 3 7 Anna-Sofia Vintersol Eventyrstrikk fra @loparefur Gyldendal Ny 1 8 Raluca Moldovan @vask med meg! Kagge Ny 1 9 Torild Moland 110 unike overnattinger i Norge Vigmostad & Bjørke Ny 1 10 Sharon Jones Skriv og brenn Strawberry 4 2 11 E. Hellstrøm / A. Rennan Hellstrøms hemmeligheter Kagge Inn på nytt 14 12 Terje Tvedt Verdenshistorie Stenersens 7 16 13 Hanne-Lene Dahlgren En skikkelig digg kokebok 2 Entusiast 6 9 14 E. J. Kristoffersen / M. Stensønes Jegerånden Gyldendal Inn på nytt 21 15 Victor Sotberg Bare Victor Gyldendal 11 16

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 3 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Alex Michaelides Den tause pasienten Cappelen Damm 1 3 2 C. Grebe / Å. Träff Bitrere enn døden Gyldendal 3 2 3 Beate Grimsrud Jeg foreslår at vi våkner Cappelen Damm 4 3 4 C. Grebe / Å. Träff En slags fred Gyldendal 2 3 5 Jan-Erik Fjell Gråsonen Strawberry 6 3 6 Katrine Wessel-Aas Sommeren på Oaktree Manor Pitch 5 2 7 Heidi Linde Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet Gyldendal 7 3 8 John Grisham Rooster bar Cappelen Damm 10 2 9 Tracy Rees Huset på Silvermoor Cappelen Damm 8 12 10 Jan-Philipp Sendker Kunsten å følge hjertet Cappelen Damm 9 2 11 Martha Hall Kelly Villrosene Cappelen Damm 11 3 12 Kristina Ohlsson Henrys hemmelighet Gyldendal 14 17 13 Lucinda Riley Solsøsteren Cappelen Damm 12 23 14 Jens H. Jensen Lupus Aschehoug Inn på nytt 16 15 Tracy Rees Et nytt liv for Florence Grace Cappelen Damm Inn på nytt 23

E-boklista – Uke 3 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Romy Hausmann Elskede barn Cappelen Damm 1 3 2 Tracy Rees Timeglasset Cappelen Damm 2 4 3 Lars Mytting Hekneveven Gyldendal 4 18 4 Cilla & Rolf Börjlind Frossent gull Gyldendal 6 3 5 Monika Fagerholm Hvem drepte Bambi? Oktober 3 2 6 Lars Kepler Speilmannen Cappelen Damm 8 14 7 Sara Omar Skyggedanseren Aschehoug Inn på nytt 7 8 Wilbur Smith Courtneys krig Cappelen Damm 7 3 8 Yrsa Sigurdardóttir De tause Kagge Ny 1 8 Jens Henrik Jensen Økseskipet Aschehoug Ny 1 11 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 10 22 12 Roy Jacobsen Fremdeles her Vigmostad & Bjørke Inn på nytt 2 12 Espen Hammer USA: En supermakt i krise Kagge 5 3 14 Kiley Reid Litt av en tid Aschehoug 12 2 15 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm 12 16