Her får du tak i bøker i krisetid

Butikkene er stengt – men fortvil ikke: Det er fremdeles mulig å få tak i bøker.

Forrige helg kom beskjeden om at flere kommuner i Oslo-området innførte lockdown for å få bukt med det muterte coronaviruset. Dette førte til at en rekke bedrifter som ikke regnes som «essentielle virksomheter» måtte stenge dørene, noe som også dessverre rammet en rekke bokhandlere.

Men i disse digitale tider betyr heldigvis ikke stengte dører, at man ikke får tak i bøker. For beboere i Oslo- og Viken-området er det fremdeles mulig å støtte sine lokale bokhandlere. Her viser vi hvordan:

Fysiske bokhandlere

Her kan du se hvilke Norli– og ARK-butikker som holder stengt i disse dager. Norli og ARK har begge fri frakt på alle varer som blir bestilt i nettbutikken. Kjedenes bokhandlere som befinner seg utenfor områder med lockdown holder fremdeles åpent, og det er mulig å benytte seg av «Klikk og hent»-løsningen i stort sett alle butikkene. Da ligger boken klar og venter på deg når du ankommer butikken.

Tanum-kjeden har etter nedleggingen av Tanum Karl Johan ikke lenger noen fysiske butikker, men tanum.no lever i beste velgående. Også her kan du bestille bøker hjem. Andre nettbokhandlere er selvsagt Adlibris og Bokkilden – for å nevne noen.

Klikk og hent-muligheter

Klikk og hent-løsninger har blitt et velkjent fenomen i de aller fleste bokhandlere, og til tross for nedstengingen er dette fremdeles mulig i noen butikker. ARK tilbyr «Klikk og hent» i butikkfilialene sine på Grünerløkka og på Skedsmo.

Sagene bokhandel er en av Oslos bokhandlere som tilbyr «take away» på bøkene sine. Kunder kan bestille bøker via telefon, SMS eller sosiale medier – og betale med Vipps.

Okei folkens! Her er greia, vi kan ikke ha åpen butikk, men en av oss kommer til å være i sjappa mellom kl. 11-16, så vi… Posted by Sagene bokhandel on Sunday, January 24, 2021

Norli har også åpnet for noe «Klikk og hent» fra sine stengte filialer. Blant annet hos Norli Eldorado i Torggata. I tillegg opererer kjeden med en «Helt hjem-levering» på bestillingene, så du slipper å dra til postkontoret for å hente bøkene.

Tronsmo bokhandel holder også åpent for «take away»-levering.

Strømmetjenester

Dersom du ikke vil bevege deg utenfor døren i det hele tatt, er det selvsagt muligheter å få tak i gode litteratur opplevelser fra egen stue.

På Ebok.no er det mulig å laste ned en rekke e-bøker og lydbøker til dine enheter.

Et godt utvalg av lydbøker er også tilgjengelig gjennom appene Fabel og Storytel.

For yngre lesere kan lese- og lydbokappen Pickatale være aktuell i disse tider. Her får brukeren tilgang til et stort digitalt bibliotek.

Bokklubbene

Det er også en rekke bokklubber hvor du kan kjøpe enkelttitler, eller starte abonnement for et helt år.

Bokklubben er en god mulighet, det samme er Cappelen Damms bokklubb Bestselgerklubben og Hegnar Media Bokklubb. For barna er Goboken bokklubb og Barnas egen bokverden gode alternativer.

I tillegg kan kanskje Strawberry forlags bokklubber være av interesse, hvor både forfatter Sophie Elise og TV-personlighet Solveig Kloppen sender ut sine favorittbøker.