Velger seg Markus

TIDENES BARNEBOK-KARAKTER: – Det er få bøker fra barndommen som sitter så sterkt i meg som "Markus og Diana", sier Ida Michelsen om hennes favoritt barnebok-karakter.

BOK365 er godt i gang med kåringen av tidenes norske barnebok-karakter. I den anledning har vi spurt et knippe norske barnebokforfattere hvilke figurerer fra barnelitteraturen de har som sine favoritter.

– Markus «Marken» Simonsen fra bøkene til Klaus Hagerup, sier Ida Michelsen, forfatter av Alma Freng-bøkene.

– Det er få bøker fra barndommen som sitter så sterkt i meg som Markus og Diana. Markus er en fascinerende, original og vanvittig morsom karakter som det er umulig å ikke bli glad i. «Ingen er feigere enn Marken», står det i bokas første linje og det viser seg å stemme. Markus har for eksempel ikke sykkel fordi «tanken på å slingre av gårde på et stillas på to hjul gjorde ham kvalm.» Men samtidig er også Markus en gutt som tørr enormt mye, i brevform. Markus gir leseren et verdifullt innblikk i hvordan det føles å oppleve verden som et veldig skremmende sted, samtidig som han fremkaller et permanent glis og åpner hjertet på vidt gap.

– Hun er både feig og modig

Ida Michelsens Alma Freng er en av karakterene BOK365s lesere kan stemme frem som sin favoritt. Men hvorfor tror Michelsen selv at Freng ble så populær blant leserne?

– Alma har et humoristisk skråblikk på livet, som hun i økende grad tørr å dele med verden. Hun er også både feig og modig på en og samme tid, som jeg tipper mange kan kjenne seg igjen i. Det gjør i hvert fall jeg. Som folk flest har hun sine feil og mangler, samtidig som hun en superhelt.

Til lesernes store glede kan Michelsen røpe at det blir mer bøker om Alma – og til deres sorg kan hun også melde at hun nok nærmer seg slutten:

– Akkurat nå er jeg i sluttspurten av den tredje boka om Alma som heter Alma Freng og strålemerkene. Den må bli klar til lansering 16. september. For meg er det alltid et virvar av følelser i sluttspurten, så det er med lik mengde glede og gru jeg snart sender manuset fra meg for siste gang. Da er det rett over på arbeidet på fjerde og det som jeg tror (man vet aldri før noe er ferdig skrevet) blir den siste boka om Alma. I denne omgang, må jeg nesten legge til, for å unngå enda flere følelser. Det er det siste jeg trenger hvis jeg skal rekke manusfrist.

Stem frem din favorittkarakter her!