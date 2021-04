Vega + Vege = sant?

Finn Jørgen Solberg og Vega skal gjøre podkast-suksess til boksuksess i tabloid parløp med VG. Det begynte med fotball og øl. Nå er det kjendis-skandaler som gjelder.

Linnéa Myhre er kjent som Norges største blogger og bestselgende forfatter. Det siste året har hun hatt stor suksess med sin podcast «Gi meg alle detaljene». Nå kommer altså boken i kjølvannet av denne, og slik beskriver Myhre selv utgivelsen: «Jeg heter Linnéa Myhre, og jeg er ikke gravejournalist. Men jeg er veldig interessert i alle detaljene du ikke visste at du trengte, og derfor har jeg tatt på meg oppgaven med å grave meg tilbake i noen av Norges største kjendiskatastrofer og -skandaler fra 2000-tallet. Denne boken er til deg som ikke fikk nok detaljer gjennom «Gi meg alle detaljene»-podcasten. Boken inneholder bilder vi ikke har vist før, vitser jeg ikke fikk bruke, og detaljene som ble for drøye til å publisere.»

Bokutgivelsen er et parløp mellom Vega Forlag og VG:

– Vi har samarbeidet med VG siden 2016, forteller forlagssjef Finn Jørgen Solberg. – Starten på samarbeidet var Ølguiden, der VG publiserer i magasin og avis og forlaget utgir innholdet i bokform. Forlaget leverer ferdige sider til VG og en del redaksjonelt innhold som bearbeidet i VG. Siden 2018 har det blitt to VG ølspesial per år, magasinet distribueres i massemarked.

«Offensiv samarbeidspartner»

Deretter bestemte man seg for å «endre kjøreretningen»:

– Høsten 2020 snudde vi på flisa og utga en fotballbok – Engelske mestere – der Knut Espen Svegården og Geir Juva i VGs sportsredaksjon hadde ansvaret for innholdet og Vega stod for produksjon og distribusjon. Denne arbeidsdelingen viderefører vi med Linnéa Myhres Gi meg alle detaljene. Vega Forlag har distribusjon til bokhandlere, nettbokhandlere, bibliotek og bokklubber, mens VG selger i sine egne kanaler i massemarked pluss i egen nettbutikk, sier Solberg.

– Nylig proklamerte VG at de skulle sjøsette sin egen forlagssatsing, Hvordan vil dette påvirke den videre ferden?

– Hva fremtiden bringer av videre samarbeid med VG, må nesten de svare på. Men for vår del er vi veldig glade over å ha en så ressurssterk og offensiv samarbeidspartner og krysser fingrene for at det vil fortsette.

Linnéa Myhre har tidligere gitt ut en rekke bøker som har toppet bestselgerlistene, og mottok Tabuprisen i 2012 for romanen Evig søndag. Romanen ble etter hvert til et teaterstykke på Den Nationale Scene i Bergen. Hennes siste utgivelse Meg, meg, meg mottok svært gode anmeldelser.