Til de som tror de ikke skal ha bok

DISSE ANBEFALER JEG: Irene Tronslien ved Alvdal Bok- og Papirhandel AS anbefaler «Gutten, muldvarpen, reven og hesten» til de som kommer og ikke tror de skal ha en bok.

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje? I 2021 vil vi ukentlig presentere bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land, og de vil også røpe hva som selger akkurat nå og hvilke titler de ser frem til.

Ukens anbefaling kommer fra Irene Tronslien ved Alvdal Bok- og Papirhandel. Hun vet akkurat hva hun skal anbefale til kundene som vet de skal ha bok, men også til de som ikke tror de skal kjøpe en bok den dagen.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Erlend Garåsen Skinnelangs, Douglas Stuarts Shuggie Bain og Hurum/Hulsens Slik levde T. Rex. Og så Gutten, muldvarpen, reven og hesten til de som kommer og ikke tror de skal ha en bok.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Lucinda Rileys Den savnede søsteren. Av to grunner; det er en bok jeg vet kundene gleder seg til og som jeg vet det blir prat om. I tillegg må jeg være ærlig å si at jeg hatt litt «lettere» lesetørke etter jul sjøl på grunn av for mye annet, og håper Den savnede søsteren kan få meg skikkelig i gang igjen. Jeg må jo pløye den fort for å holde tritt med kundene .

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Allis sønn av Magnhild Haalke. Det var bra den ble relansert!