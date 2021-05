Bokhandelåpning: Vårskrik i hovedstaden

– Ronjas vårskrik kan ikke sammenlignes med denne følelsen, sier bokhandler Maren Kleppen. I dag åpner endelig Oslo-bokhandlerne.

– Vi er jublende glade. Jeg ble helt satt ut da Raymond sa vi kunne åpne dørene så fort. Så nå har vi ordnet med flere ansatte og ryddet butikken, forteller butikkmedarbeider Kirsti Nordvik Krohn ved ARK Egertorget.

Det er en gledens dag i hovedstaden. Etter to måneder med nedstenging får butikkene endelig lov til å åpne dørene. Bokhandlerne i Oslo gleder seg over nyheten:

– Kan du sitere et skrik? Det er helt utrolig. Ronjas vårskrik kan ikke sammenlignes med denne følelsen, sier Maren Kleppen, bokhandler hos Per Magnussen Bokhandel på St. Hanshaugen. Hun legger til:

– Vi har vært superheldig med kundene våre hele veien, men det å endelig kunne være åpne og få utføre bokhandel-jobben slik den er ment å utføres, er så deilig.

Triste og kjedelige måneder

2021 har ikke vært et enkelt år for bokhandlere i hovedstaden. Butikkene har stengt store deler av januar og februar, før bystyret i Oslo 2. mars innførte en total nedstenging av blant annet butikker.

– Rent økonomisk har det vært hardt. Vi har brukt de virkemidlene vi har, som nettbutikken og sosiale medier, og det har fungert bedre enn før pandemien. Men det er vanskelig å drive bokhandel når kundene ikke kan ta og føle på bøkene. Det har også vært mentalt slitsomt å ikke vite når man kan åpne igjen og bekymre seg for om kundene vil komme tilbake. Men kundene har tatt kontakt, så det har ikke vært så hardt som det kunne ha vært, sier Kleppen.

Midt i Oslo sentrum har det derimot vært få kunder de siste månedene:

– Det har vært enormt trist og forferdelig kjedelig. Selv om vi har hatt klikk og hent, blir det ikke det samme – spesielt her i sentrum, hvor det har vært ganske dødt for mennesker. Dessuten har det vært tungt for alle de permitterte. Så dette er en gledens dag i dag, sier Krohn Nordvik ved ARK Egertorget.

– Har vært betydelige tap

– Vi er sååå glade for beskjeden vi fikk i dag, endelig kan våre kolleger komme tilbake på jobb og ta i mot kundene våre inne i butikken. Det er mange som har ropt HURRA hos oss i dag, sa Kine Søby, konstituert leder i ARK, da Bok365 snakket med henne i går.

Tonen er lik hos konkurrenten:

– Det er helt herlig, vi er überklare, sier Norli-sjef John Thomasgaard.

Norli opplyser at de vil åpne rundt 10 til 15 butikker før helgen, mens ARK åpner totalt 32 butikker denne uka. Begge bokhandlerkjedene melder om harde tider de siste månedene. Norli estimerer blant annet å ha tapt drøyt 25 millioner kroner på å ha stengte butikker.

– Det har vært et betydelig tap, men det er vanskelig å tallfeste fordi veksten på nett har kompensert for noe av det tapte, sier Kine Søby om ARK-kjedens situasjon.

– Maisalget kommer godt med

Nå åpner Oslo-butikkene rett inn i maisalget. Det mener Nordvik Krohn er viktig:

– Det er kjempebra. Det er jo ikke like lett for kundene å forholde seg til et salg på nett, da vil man helst titte på titlene i butikken.

Også kjedesjefen gleder seg over timingen:

– Maisalget er absolutt viktig for årsomsetningen vår, dette kommer godt med etter en tøff periode, sier Kine Søby.

Kleppen hos Magnussen tror ikke salget er så viktig for deres del:

– Salg i seg selv er ikke så viktig for oss, men det er klart at siden vi har vært stengt så lenge, vil vi kanskje spille litt mer på det enn vanlig. Men vi vil fremdeles fronte bredden, heller enn de store stablene med salgsbøker, sier Kleppe.

Håper på god høst

Hvordan håper og tror så bokhandlerne resten av 2021 vil fortone seg?

– Jeg håper det blir nydelig vær og jeg håper folk er ansvarlige under bokkjøpet – at de bruker munnbind og plukker med seg en ekstra bok. Og så håper jeg på en god høstliste, slik at man ikke kan unngå å kjøpe bøker til høsten fordi det kommer så mye bra, sier Kleppen.

Det håpet deler også Nordvik Krohn på ARK Egertorget:

– Jeg håper på en bra høst, med gode titler. Og så håper jeg vi ikke åpner for tidlig nå, og må stenge ned igjen. Men vi satser på at dette vedvarer.