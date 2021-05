Utlyser tegneseriekonkurranse

– Det er en gullalder for norske tegneseriebøker, sier Tonje Tornes i Egmont. Nå ønsker de flere talenter med på laget.

– Det er utrolig spennende å jobbe i norsk seriebransje akkurat nå, fordi vi ser at enda en sjanger innen tegneseriefeltet fester seg og blir en naturlig del av nordmenns leseropplevelser: Og det er episke serier for barn!, sier redaktør i Egmont, Tonje Tornes til BOK365.

Forlaget står bak en av de største barneboksuksessene de siste årene, nemlig Malin Falchs Nordlys-serie. I kjølvannet av Nordlys har det blitt utgitt flere episke tegneseriebøker fra Egmont det siste året. Arkin, Dragens øye, Snøkattprinsen og Ragnarok har et samlet opplag på 30 000 bøker, og sistnevnte Ragnarok – Fenrisulven ble i 2020 tildelt ARKs barnebokpris.

– Det disse utgivelsene vitner om, er en ny gullalder for norske tegneseriebøker. En gullalder Egmont har ambisjon om å få til å skinne enda sterkere.

Vil bli kjent med mange

Nå utlyser forlaget en tegneseriekonkurranse for å få flere talenter med på laget. De ser etter lange fortellinger som passer i bokform – og det trenger ikke tematisk ha noe til felles med Egmonts tidligere utgitte bøker.

– For å være helt ærlig så er vi ikke på jakt etter noe annet enn en god ide til en episk tegneserie, tegnet på en overbevisende måte. Vi håper konkurransen inspirerer flinke folk til å finne fram tegninger og ideer og dele disse med oss og de andre jurymedlemmene. Vi hadde en konkurranse i 2018 også, og flere av kunstnerne vi da ble kjent med, men som ikke fikk en pallplassering, har nå utgitt egne bøker. Odin Helgheim og Charlotte Sandmæl i juryen er eksempler på dette. Så det er klart at vi ønsker å bli kjent med mange serieskapere som vi kan jobbe sammen med mot en eventuell utgivelse.

Fristen for å sende inn bidrag er 1. september, og førstepremien lyder på hele 50 000 kroner. I tillegg blir også andre- og tredjeplass premiert med henholdsvis 30 000 og 20 000 kroner. Dessuten får fjerde til tiendeplass gavekort på 1000 kroner.

Men kanskje viktigst: Egmont vil ha opsjon på å utgi vinnerbidraget i ett år fra vinneren kåres 15. oktober.

Ønsker tegneserie-offensiv

Juryen vil, foruten redaktør Tonje Tornes og redaksjonssjef Tormod Løkling, bestå av et stjernelag fra Egmonts utgivelseslister. Det er nemlig serieskaperne Malin Falch (Nordlys), Odin Helgheim (Ragnarok), Dina Norlund (Snøkattprinsen), H.P. Phoenix (Arkin) og Charlotte Sandmæl (Dragens øye) som skal bestemme hvem som stikker av med seieren.

Alle disse serieskaperne har vist at det er mulig å slå gjennom med tegneserier i Norge, men Tornes mener det langt fra legges til rette for å dyrke flere talenter.

– Er det mulig å livnære seg som tegneserieskaper i Norge?

– Det er helt klart mulig å leve som serieskaper, men kulturpolitikken legger ikke akkurat til rette for denne muligheten. Salget av norske tegneserier er økende, noe som er utrolig gledelig, men mange serieskapere må likevel ha illustrasjonsoppdrag, holde foredrag, og gjøre mye annet enn selve tegningen for å få en god nok inntekt til å overleve, sier Tornes, som savner en offensiv fra kulturpolitikerne på dette området:

– Hvor er arbeidsstipendene til serieskapere? Hvor er en innkjøpsordning som faktisk har plass til alle de gode tegneseriene som lages nå? Dessuten må produksjonsstøtteordningene økes. Nå er det alt for mange gode serieskapere som ikke får støtte til å jobbe med seriene sine. Jeg tenker at dette egentlig er et enkelt regnestykke: Se alt tegneserie-Norge får til med svært begrenset støtte fra staten: Hva ville ikke skjedd hvis tegneseriestøtten hadde doblet seg? Vi hadde jo tatt over verden! En økning av innkjøpsordning sikrer også lesere over det ganske land, slik at de faktisk kan låne tegneseriene gratis på biblioteket. Alle tilbakemeldingene vi får fra bibliotekarer og formidlere indikerer at dette ville være en enkel og effektiv måte å skape mer leselyst for barn og unge.