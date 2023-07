Et heidundrende slag for Grüner Fotball!

DAGENS SOMMERGJEST: Lene Røren, sjef for Ebok.no.

EBok.no er datterselskap til Vigmostad og Bjørkes bokhandelkjede Akademika. Som sjef i EBok.no innebærer dette at Lene Røren også har ansvaret for digitale produkter i hele Akademika-kjeden, samt Haugen Bok. Stillingen har hun hatt siden 2017 da hun overtok for Elizabeth Sellevold som da gikk fra EBok.no til jobben som forlagssjef i Vigmostad & Bjørke.

Lene Røren er også styremedlem i Bokhandlerforeningen.

– Hvor tilbringer du ferien, Lene?

– I år skal vi til Sicilia, noe jeg gleder meg veldig til! Og så er det ingen sommer uten en tur til Molde og omegn for å besøke familie, omgi oss med vakker nordvestlandsnatur, se Norges beste fotballag og oppleve temperaturer som kan svinge fra seks til 25 grader. I tillegg så blir det en tur til Risør sammen med gode venner og noen late dager hjemme i Oslo innimellom.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Litt av alt! Lyse, norske sommerkvelder, late, solfylte dager, bading, fisking, oppdage et nytt sted – helst et sted med solgaranti, en god bok, familie og venner, og massevis av god mat og drikke.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Det må være Detaljene av Ia Grenberg. En nydelig roman om relasjoner og hvordan de farger livene våre.

Øverst på listen står Hvis det skulle komme et menneske som jeg ennå ikke har fått lest, men som ligger klar på Kindlen. Den skal prioriteres da bok nr. 2 allerede kommer til høsten.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Det blir nok i kjent stil begge deler.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Det må være nykokte, litt lunkne krabbeklør fra selvfisket krabbe. Helst servert med loff, sitron og majones, sammen med noe godt og kaldt i glasset. Og så norske jordbær til dessert. Mm!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Gode venner og kanskje den nye kulturministeren.

– Ditt beste ferieminne?

– Åh, det er vanskelig å plukke ut kun ett av veldig mange gode ferieminner. Men sånn i senere tid så føltes det jo spesielt godt da verden åpnet opp igjen etter pandemien og man kunne kjenne på friheten til å reise hvor man vil igjen.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen for den viktige og gode jobben hun har gjort for bokhandelen i forbindelse med bokloven.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Nå som bokloven er banket gjennom, så ville jeg slått et heidundrende slag for idretts- og kulturtilbud for barn og unge. Alle bør få like muligheter uavhengig av foreldrenes ressurser – også på fritiden. Daglig ser jeg hvor viktig dette er i nabolaget mitt. Grünerløkka har en høy befolkningstetthet og store forskjeller i levekår. Grüner Fotball gjør en enestående jobb der for å skape like muligheter og fellesskap, men med veldig begrensede midler og en stor andel frivillighet. Tenk hva de kunne utrettet med mer støtte og flere midler!

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar, fordi den handler nettopp om punktet over. Hvordan ulikhetene i ressurser og muligheter blant barn og unge kan føre til utenforskap og hvordan det påvirker voksenlivet.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Aldri før har det norske folk lest flere bøker!

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Hehe, jeg tror det holder nå.

