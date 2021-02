Utfordrer dobbel fastpris-periode

Strawberry spilte før jul inn en rekke lydbøker med maskininnlest stemme for å omgå fastprisperioden. "Det eksisterende lydbokreglement er utdatert", sier Alexander Henriksen.

Før jul var det travelt i Strawberry Publishing. Da spilte forlaget nemlig syntetisk inn flere lydbøker, før det nye året, og en ny fastprisperiode, trådte i kraft.

I dag tidlig sendte forlaget ut en forklaring til sine forfattere:

«Intensjonen bak disse var å sikre at bøker som tidligere ikke har vært utgitt som lydbøker, fikk muligheten til å strømmes allerede i mai 2021», skriver administrerende direktør Alexander Henriksen.

Han understreker at de maskin-innleste innspillingene aldri var ment for sluttkunde, og avviser bestemt at forlaget vil benytte seg av syntetiske innspillinger.

«Vi tilbyr kun skuespiller-innleste bøker til strømming.»

Reagerer på dobbel fastprisperiode

Det Strawberry reagerer på er at det i dag blir en dobbel fastprisperiode, når lydboken får en ytterligere fastprisperiode etter fastprisperioden til den fysiske boken.

«Vi støtter fastprisen på bøker. Men vi mener eksisterende lydbokreglement er utdatert, og sinker forfattere og forlag unødig i å utnytte rettighetene i strømmemarkedet.»

Når Strawberry nå fikk publisert flere bøker med maskininnlest stemme på tampen av 2020, kan forlaget utgi dem til strømming allerede mai i år. Innen den tid vil maskinstemmene være erstattet med innlesing av skuespillere. Etter det BOK365 kjenner til dreier dette seg om noe under 300 utgivelser.

«Vi slipper ikke én eneste bok til strømming uten at den er lest inn av profesjonelle skuespillere.», skriver Henriksen.

Skulle aldri selges

Alexander Henriksen skriver også at det aldri var meningen av de maskininnleste bøkene skulle selges.

«Dette var kun et forsøk på å unngå dagens uforklarlige ordning – og vi mener tiltaket vårt er bra for forfatterne, for forlaget, for strømmetjenestene og for lytterne. Men: en glipp førte til at disse filene i en periode kunne lastes ned. Heldigvis har bare en håndfull mennesker gjort det, og de vil få tilsendt den skuespiller-innleste filen, så snart den er klar. Vi beklager at dette har skjedd, det er en glipp fra vår side.»