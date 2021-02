En perle av en fortelling!

ANMELDT: "Kjøttets tid" byr på en fascinerende reise på mange plan.

For sin forrige bok De polyglotte elskerne fikk svenske Lina Wolff Augustprisen. For sin nye roman Kjøttets tid ble det «bare» nominasjon, men ikke la deg lure. Denne burlesk ekspanderende fortellingen er en perle!

Brå kast, absurd fantasi og medrivende fortellerglede om kjærlighet, makt og begjær var noen ingredienser som gjorde De polyglotte elskerne til så god lesing. De samme elementene sikrer at Kjøttets tid byr på en fascinerende reise på mange plan.

Reality-show



Lina Wolff:

Kjøttets tids

roman

Forlaget Oktober

278 sider

Oversatt av Bodil Engen

Og den starter da også med en reise, som fører bokas fortellerstemme til Madrid. Bennedith er en svensk skribent med stipend i lomma, men oppholdet antar raskt en form hun ikke hadde forventet. Allerede første kvelden treffer hun en tilfeldig mann med jaget blikk på bar. Mercuro Cano er i trøbbel, og Bennedith lar han overnatte i sin leide leilighet.

Her får hun høre hans historie, om mangeårig utroskap som endte med at han ble kastet ut av kona. Men Mercuro er en angrende synder, og villig til å ofre mye for å få tilgivelse.

Muligheten åpenbarer seg gjennom et reality-show på det skjulte, mørke nettet han får nyss om. I «Kjøttets tid»-showet kan deltakerne brette ut sine synder for publikum, mens programlederne nådeløst og inkvisatorisk graver i deltakerens gjerninger og ugjerninger. Det blir opp til seerne å stemme over hvorvidt «synderen» skal få hjelp, og det blir opp til den mystiske nonnen Lucia å utmåle straffen som eventuelt må sones for å få tilgivelse.

Bruk og misbruk av menneskeskjebner

Vi skal ikke røpe her hva utfallet blir for Mercuro Cano, men så pass kan vi fortelle at han blir livredd og søker gjemmested og beskyttelse hos den svenske skribenten. Hun lar seg overtale og blir dermed trukket inn i hendelsenes sentrum. Og med dette som en ytre ramme veksler Wolff mellom de tre fortellerstemmene Bennedith, Mercuro Cano og den kortvokste nonnen Lucia med slakterbakgrunn og avhogd tommel. Deres historier flettes suverent sammen, mens Wolff med stor suggestiv kraft og absurd fantasi utforsker moralske problemstillinger. Herunder religiøse og etiske spørsmål om liv og død, lojalitet og utroskap og realityshowenes brutale bruk og misbruk av menneskeskjebner. Og selvsagt, om menneskets kamp og forhold til kjøtt og kjød, på flere plan.

Kjøttets tid rommer både åndelighet, utroskap, kjønnskamp og hevn. Og med et snev av magisk realisme og overraskende kast driver Wolff på utsøkt vis leseren framover fra side til side. Mens vi underveis kan grunne over hvem som egentlig har rett til å dømme over andres skyld?

LEIF GJERSTAD