«Ut av tiden» inn på Boklista

Jan Mehlums nye krimroman om Svend Foyn er inne på Boklista.

Jan Mehlums 20. krimroman om advokaten Svend Foyn fra Tønsberg kommer inn på niendeplass på Boklista for skjønnlitteratur. Mehlum ble intervjuet i forrige ukes Bokettersyn og røpet at bok nummer 50 i Ed McBains serie er en av hans favorittbøker. Skal vi ta det som et tegn, gir nok ikke Svend Foyn seg på 20.

Drapsgåtene i bøkene om Svend Foyn ligger tett opptil virkeligheten, noe som fører oss til Boklista for barne- og ungdomsbøker. Her har nemlig boka Nora og korona (Manuskript) av Siri Sjøgren Selmer kommet inn på fjerdeplass. Romanen om Nora, som må tilpasse seg en helt ny skolehverdag under pandemien, er Manuskript forlags første roman for barn.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – voksen – Uke 18 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 17 2 Sarah Jio Kjærlig hilsen fra London Cappelen Damm 2 5 3 Johan Høst En nasjon i sjakk Vigmostad Bjørke 3 14 4 Édouard Louis En kvinnes frigjøring Aschehoug 4 3 5 Hanya Yanagihara Til paradis Gyldendal 7 3 6 Franz Kafka Prosessen Skald 5 3 7 Michel Houellebecq Tilintetgjøre Cappelen Damm 9 10 8 Lars Elling Fyrstene av Finntjern Oktober 6 7 9 Jan Mehlum Ut av tiden Gyldendal Ny 1 10 Karin Brunk Holmqvist Kyss Karlsson i nakken Vigmostad Bjørke 8 3 11 Frode Øverli Hotter than helsetrøye Strand 11 2 12 Åsa Larsson Fedrenes misgjerninger Gyldendal 13 13 13 Cilla & Rolf Börjlind Den barmhjertige samaritan Gyldendal 14 8 14 Katrine Wessel-Aas Emmas bok Pitch forlag Inn på nytt 11 15 Jan-Philipp Sendker Hele verdens tårer Cappelen Damm Ny 1 15 Guzel Jakhina Zulejkha åpner øynene Cappelen Damm Inn på nytt 11

Boklista for generell litteratur – voksen – Uke 18 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Johanne S. Refseth Psykolog med sovepose Gyldendal 1 3 2 Øystein Pettersen Helt konge! Gode dager 4 17 3 Richard Glazar Overleve i Treblinka Dreyers forlag Ny 1 4 Marita Ryland Rylands Rom Pullman Ny 1 5 Janne Haaland Matlary Demokratiets langsomme død Kagge 6 9 6 Une Cecilie Oksvold Friluftsfersking Cappelen Damm 9 5 6 Dennis Asbjørnsen Spiselig hage Aschehoug 5 11 8 Gunnar Garfors Vestlandet: Bortom allfarveg Skald 10 5 9 S. F. Slinning / H. M. Slinning Min hage Bonnier 12 3 10 Berit Nordstrand Berits mat- og livsstilsjournal Gyldendal 2 3 11 Marte Roa Syvertsen Ungdomshjernen Bonnier Ny 1 12 Magnus Nordmo Den lille boken som kurerer sterk angst Frisk 14 5 13 Martin Eia-Revheim Å sette sammen bitene Cappelen Damm 7 8 14 M. Borelius / R. Catolino Helserevolusjonen: 12-ukersprogrammet Bonnier 8 2 15 Märtha Louise / M. Utne m.fl. Hést: Sommerstrikk Pitch forlag 11 3

Boklista for barne- og ungdomsbøker – Uke 18 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Malin Falch Portaltreet: Nordlys: 5 Egmont Kids 4 13 2 Jørn Lier Horst Operasjon Ninja: Detektivbyrå nr. 2 Bonnier 2 13 3 Sam Taplin Lyder ved sjøen: Trykk og lytt Gyldendal 3 11 4 Siri Sjøgren Selmer Nora og korona Manuskript forlag Ny 1 5 Dag Lønsjø Valper på sporet!: Paw patrol Vigmostad Bjørke 6 10 6 Alice Oseman Hjertestopper: Volum 1: Gutt møter gutt Gyldendal 5 2 7 Camilla Brinck Eventyret i Lindrizia: Musse & Helium: 3 Cappelen Damm 9 13 8 A.F. Steadman Skandar og enhjørningstyven Gyldendal Ny 1 9 Kaveh Rashidi Hvorfor vokser det ikke hår på tunga? Cappelen Damm 11 10 10 Lars Mæhle Kjempeblekkspruten: Dinosaurgjengen: 8 Kagge 14 9 11 Lauren Holowaty Georgs traktor Gyldendal Ny 1 12 Martin Aas Det kuleste fra vikingtiden Kagge 12 2 13 Eric Carle Den lille larven Aldrimetts Er du veldig glad og vet det Gyldendal Ny 1 14 Jørn H. Hurum Roar Vigmostad Bjørke Ny 1 15 Eric Hill Tassens store klaffebok Cappelen Damm Ny 1

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 18 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug 6 2 2 Jo Nesbø Sjalusimannen og andre fortellinger Aschehoug 1 12 3 Lucinda Riley Den savnede søsteren Cappelen Damm 2 18 4 Romy Hausmann Elskede barn Cappelen Damm 4 18 5 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 3 11 6 M. Hjorth / H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug 6 8 7 Timothy Snyder Om Ukraina Press 8 4 8 Jan-Erik Fjell Ringmannen Bonnier 9 12 9 Jan Kjærstad En tid for å leve Aschehoug 1 10 Isaak Babel Fortellinger fra Odessa Oktober 10 6 11 Cilla & Rolf Börjlind Frossent gull Gyldendal 12 11 12 Hans Wilhelm Steinfeld Putin Cappelen Damm 11 5 13 Jennifer Bohnet Den franske villaen Cappelen Damm 15 2 14 Heine T. Bakkeid St. Avenger Aschehoug 5 4 15 Morten Strand Ukraina Cappelen Damm 14 4

E-boklista – Uke 18 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 17 2 Anders De la Motte Døden går på visning Aschehoug Ny 1 3 Åsa Larsson Fedrenes misgjerninger Gyldendal Inn på nytt 12 4 Jan Mehlum Ut av tiden Gyldendal 6 2 5 Cilla & Rolf Börjlind Den barmhjertige samaritan Gyldendal 13 7 6 Inger Harriet Hegstad Hjem til jul Cappelen Damm Ny 1 6 Jenny Fagerlund Mitt hemmelige liv Gyldendal 12 3 8 Julianne MacLean I skyggen av vinrankene Cappelen Damm Inn på nytt 5 8 Kristina Ohlsson Isbryter Gyldendal Inn på nytt 11 10 Rosanna Ley Appelsinlunden Cappelen Damm 6 2 11 Jennifer Bohnet Den franske villaen Cappelen Damm 13 2 11 Willy Ustad I vill flukt Cappelen Damm Ny 1 13 Johan Høst En nasjon i sjakk Vigmostad Bjørke Inn på nytt 13 14 Chris Whitaker Vi begynner med slutten Vigmostad Bjørke Ny 1 14 Christine Nitter Våkenetter : roman Oktober Ny 1