Uprisen til Alaei

Unge lesere i ungdomsskolen har kåret Neda Alaei til vinner av Uprisen – årets ungdomsbok 2024 for romanen "På én betingelse" (Gyldendal).

– Tusen takk! Takk for at dere har lest. Takk for at dere har latt dere røre av Yousef sin fortelling. Takk for at dere tar den på alvor. Og tusen takk for at det er så utrolig gøy å skrive for akkurat dere, sa Neda Alaei i sin takketale til ungdommene.

Alaei mottok prisen under et arrangement i en fullsatt Maihaugsal på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival. Dette er andre gang Alaei vinner Uprisen. I 2020 gikk hun helt til topps med debuten Dette er ikke oss.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Karakterene var spennende, det var lett å forstå handlingene deres og bli kjent med dem. Vi følte med karakterene. De var ikke svart/hvitt, de har dybde og er sammensatte, med ytre og indre problemer.»

– Ikke overraskende

– Det er ikke overraskende at Alaei vinner Uprisen for andre gang. Hun er en ungdomsbokforfatter som virkelig ønsker å skrive for ungdom. De unge leserne merker at hun er på lag med dem, og selv om fortellingene hennes handler om ungdommer i svært spesifikke miljøer og med problemer utenom det vanlige, skaper bøkene hennes både gjenkjennelse og refleksjon, sier prosjektansvarlig for Uprisen i Foreningen !les, Petra Helgesen.

De nominerte var til prisen var Kongen av Sotra av Runo Isaksen (Teft), På én betingelse av Neda Alaei (Gyldendal), Dronningen. Halve kongeriket 6 av Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen (Aschehoug), Kvil i fred av Peter F. Strassegger (Samlaget), Voksesmerter av Marte Mittet (Omnipax).

Juryklassene var Kragerø skole (Telemark), Steinkjer barne- og ungdomsskole (Trøndelag), Berg Montessoriskole (Troms), Iveland skole (Agder), Kråkerøy ungdomsskole (Østfold), Vilberg ungdomsskole (Akershus), Nysæter ungdomsskole (Vestland), Stokksund skule (Møre og Romsdal), Lom ungdomsskole (Innlandet), Apalløkka (Oslo), Sørvågen skole (Nordland) og Vardheia skule (Rogaland).