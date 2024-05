Doblougprisen til Rishøi og Stien

Doblougprisen 2024 er tildelt Ingvild H. Rishøi og Laila Stien.

– Jeg må innrømme at jeg skvatt litt da jeg fikk brevet fra det svenske akademi. Men for en glede det er å få en slik anerkjennelse for 45 års arbeid. Det gir inspirasjon i tida som kommer, sier Stien.

Hun tildeles Doblougprisen 2024 for sitt forfatterskap. I juryens uttalelse står det blant annet:

«Totalt viser samlingene hennes en sann stilists litterære laboratorium. Situasjoner som både i menneskelivet og i annen litteratur gjerne går upåaktet hen, destilleres om til glassklare øyeblikk. … Komikken lurer under, og Stiens humor er som ironien hennes ubesværet og usentimental. Med lette pennestrøk løftes novellene, og personer og situasjoner står tydeligere fram. Det hele er coolt, smart og elegant.»

Juryen løfter også frem Stiens bidrag til den samiske kulturen:

«Som forfatter er samisk identitet og kultur et tema hun har nærmet seg med varsomhet og ydmykhet, særlig tydelig i romanen Vekselsang (1997). Som gjendikter har hun siden 1980-tallet formidlet sentrale forfatterskap i sin egen generasjon, som Nils-Aslak Valkeapää, Synnøve Person og Rauni Magga Lukkari. Stien har slik gitt verdifulle bidrag til en norsk offentlighet med begrenset oppmerksomhet om samisk kultur, et arbeid hvis betydning også bare blir tydeligere med tiden.»

Laila Stien (f. 1946 i Rana i Nordland) har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Finnmark, men er i dag bosatt i Oslo. Hun debuterte på Tiden i 1979 med novelleboken Nyveien. Siden har hun skrevet bøker innen flere ulike sjangre, og har markert seg som en av Norges aller fremste novelleforfattere.

«Noe Dickensk over Rishøis fortellinger»

Ingvild H. Rishøi (f. 1978) er født i Oslo. Hun har journalistutdanning, har arbeidet som featurejournalist i blant annet Dagbladet, og er en av grunnleggerne av undergrunnstidsskriftet Avsagd Hagle. Hun har skrevet teksten til to illustrerte barnebøker, men er aller mest kjent som forfatter av fire voksenbøker. Det er novellesamlingene La Stå (2007), Historien om fru Berg (2011) og Vinternoveller (2014) samt den korte romanen Stargate (2021).

«Det kan være noe Dickensk ved noen av de melodramatiske og eventyraktige vendingene i Rishøis fortellinger, og den mer tragiske Stargate alluderer til H.C. Andersens «Piken med svovelstikkene». Rishøi behersker en kontrollert og god sentimentalitet, som aldri blir idylliserende eller svulstig eller klinger falskt., skriver juryen i sin begrunnelse.

De trekker også frem språket i Rishøis bøker:

«Forfatteren er like god enten hennes fortellere er barn eller voksne og enten de er kvinner eller menn. Rishøi ser mennene like tydelig som kvinnene, fra Lilas kjæreste Kjetil i Det regner inn til alle dem som omgir de to unge jentene i Stargate, som den kloke vaktmesteren og naboen Aronsen, som irettesetter en hoverende og velstående klassevenninne. Språklig sett har Ingvild H. Rishøi en nøyaktighet som bare de beste forfattere har: det overraskende og drepende presise ord, den rette tone i en replikk, det passe underlige drag over en i hovedsak dagligdags og muntlig prosa, effektivt korte beskrivelser av personer og omgivelser, ingen overflødige ord.»

Om Doblougprisen

Prisen ble opprettet i 1938 på grunnlag av en testamentarisk gave fra den norske forretningsmannen Birger Dobloug til Svenska Akademien som opprettet et fond i hans navn. Den norske Dobloug-komiteen arbeider på vegne av Svenska Akademien som skal godkjenne våre forslag til prismottakere. Den norske komiteen har i år bestått av forfatteren Mirjam Kristensen som representerer Den norske forfatterforening, professor i nordisk litteraturvitenskap Tonje Vold fra Universitetet i Oslo, og professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, Erik Bjerck Hagen, som representerer Det norske Videnskaps-Akademi.