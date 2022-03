Unni Lindell kidnappet i reklamestunt

I en reklamefilm for Krimfestivalen blir krimforfatter Unni Lindell kidnappet av musikerduoen Subwoolfer.

Subwoolfer er Norges bidrag til Eurovision og består av to maskerte menn som kaller seg «Keith» og «Jim», men identiteten deres er ukjent. I en reklamefilm for Krimfestivalen har Unni Lindell tilsynelatende avslørt Subwoolfers identitet, og blir derfor kidnappet av de to gule ulvene.

Tause ulver

– Det var litt skremmende å bli kidnappet av dem under Krimfestivalens filminnspilling, for de snakket jo ikke, forteller en tydelig preget Lindell i en pressemelding fra Cappelen Damm og Krimfestivalen, – jeg kom liksom ikke innpå dem, de bare dro meg ned i en kjeller. Et øyeblikk ble jeg litt redd på ordentlig.

Etter at de vant den norske Melodi Gram Prix-finalen har det vært mange spekulasjoner i hvem Subwoolfer er. Gaute Ormåsen og Ben Adams, Ylvis-brødrene og Erik og Kriss, er navn som er foreslått, skriver NRK.

Lindell mener hun snappet opp noe da hun ble kidnappet:

– Jeg overhørte noe de sa i kjelleren, da de trodde jeg ikke hørte det. De kalte hverandre noe annet enn Keith og Jim. Jeg hørte faktisk at de sa Neil og Buzz til hverandre, sier hun.

Det er Lindell selv som står for manuset til reklamefilmen som er inspirert av mysteriet bak Subwoolfer.

– Det jo helt innlysende at Subwoolfers identitet er det største mysteriet akkurat nå, og det har inspirert meg, forteller hun.

Stor fan

Lindell er stor fan av Subwoolfer, og sier at hun hørte låten «Give That Wolf a Banana» lenge før den var «ute».

– Låten topper bettinglister i mange land, det var ikke uventet for meg. Jeg hørte sangen for lenge siden, helt tilfeldig, før den var «ute», lenge før den norske finalen og jeg tenkte WOW, det kan ikke stemme, at kjedelige Norge har klart å lage noe sånt, den sangen og det showet, sier hun.

– Jeg vet hva som funker! Hva som selger, enten det er bøker eller sanger! Jeg stemte meg blakk under den norske finalen, og det sier ikke så lite. Strømregninga var ingenting mot mobilregninga. Tror jeg er en av deres største fan, sier Lindell.